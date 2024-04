Čarapić pozvao partije na parlamentarni dijalog zbor krize u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad i kopredsjedavajući Odborom za sveobuhvatnu izbornu reformu Vasilije Čarapić pozvao je sve političke subjekte koji imaju predstavnike u Skupštini da započnu parlamentarni dijalog u cilju pronalaženja modela kojim bi se razriješila politička kriza u Šavniku.

Čarapić je u inicijativi naveo da je kriza u Šavniku posljedica nemogućnosti završetka izbora za odbornike koji su započeti u oktobru 2022. godine.

Ona je kazao da je, po važećem crnogorskom izbornom zakonodavstvu, načelno moguće sprovesti izborni ciklus na demokratskom nivou, iako se ono pokazalo kao manjkavo u mnogo segmenata i postoji opšti konsenzus da treba sprovesti reforme.

Međutim, kako je dodao, izbori za odbornike u Skupštini opštine Šavnik se ne mogu sprovesti na dva biračka mjesta već 19 mjeseci iz čisto političkih razloga.

“Kako je evidentno da je problem u Šavniku pretežno političke, a ne pravne prirode, to smatram da je opravdano povesti široki politički dijalog, a sve sa ciljem da dođemo do pravnog rješenja za ovu krizu, poštujući na taj način vladavinu prava kao naš najznačajniji društveni koncept”, naveo je Čarapić.

On je kazao da je prilikom svih prethodnih pokušaja rješavanja te krize, koji nijesu dali rezultate, izostajao parlamentarni dijalog.

“Vjerujem da, kao politički subjekti koji diktiraju procese u zemlji, imamo i društvenu odgovornost da sada započnemo dijalog i na tom osnovu dođemo do rješenja”, istakao je Čarapić.

On je inicijativu za pokretanje parlamentarog dijaloga uputio svim klubovima poslanika u Skupštini.

