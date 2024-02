Podgorica, (MINA) – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) mora imati konstruktivnu ulogu u društvu, a normativni okvir kojim je uređen njen status treba unaprijediti, poručili su članovi Predsejdništva CANU-a na sastanku sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas posjetio CANU i razgovarao sa akademicima Draganom Vukčevićem, Ljubišom Stankovićem, Predragom Miranovićem, Draganom Radonjićem i Zoranom Rašovićem.

Navodi se da su akademci upoznali Milatovića sa budućim projektima CANU-a, ističući enciklopediju Crne Gore kojoj su dali status kapitalnog projekta.

“Oni su ukazali na potrebu unapređenja normativnog okvira kojim je uređen status CANU-a”, kaže se u saopštenju.

Akademci su ocijenili da Milatović može biti glavni promoter državne politike u oblasti kulture.

Kako su naveli, za njih veoma važno što je Milatović posjetio CANU.

“Zaključili su da CANU mora imati konstruktivnu ulogu u društvu, te da je državi potrebna Akademija, a Akademiji država”, navodi se u saopštenju.

Članovi Predsjedništva CANU-a su istakli i da će ova godina biti u znaku obilježavanja jubileja – 530 godina od štampanja knjige Oktoih.

