Bušardi: Crna Gora pokazala da je utočište za sve prisilno raseljene

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala da je država utočišta za sve prisilno raseljene osobe, kazao je šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori, Žan-Iv Bušardi.

UNHCR je sa Vladom Crne Gore, Delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Ambasadom Ukrajine i partnerima obilježio Svjetski dan izbjeglica.

Na tan način je, kako je saopšteno iz UNHCR, potvrđena zajednička posvećenost i obaveza prema svima koji bježe od sukoba i traže bezbjednost u Crnoj Gori.

Iz UNHCR su istakli da su u ovoj godini oružani sukobi, nasilje, kršenje ljudskih prava i klimatske promjene uzrokovali prisilno raseljavanje više od 110 miliona ljudi.

“To znači da je danas više od jedan odsto čovječanstva raseljeno, ili da je jedno na svakih 78 ljudi na zemlji primorano da napusti svoje domove”, rekli su iz UNHCR.

Kako su kazali, ukoliko bi sva prisilno raseljene osobe živjele u jednoj državi ona bi bila 14 najmnogoljudnija država na svijetu.

Bušardi je naveo da su podrška i solidarnost ljudima koji su primorani da pobjegnu koje su pokazali Vlada i narod Crne Gore u poslednjih 30 godina i danas nevjerovatno ohrabrujući.

“Crna Gora je pokazala da je zemlja utočišta za sva prisilno raseljena lica, obezbjeđujući nesmetan pristup njenoj teritoriji i proceduri azila, bez diskriminacije tretirajući sve ljude koji su primorani da pobjegnu sa poštovanjem i dostojanstvom”, rekao je Bušardi.

On je naveo da u UNHCR-u na Svjetski dan izbjeglica obnavljaju posvećenost u obezbjeđivanju sigurnost svima kojima je potrebna međunarodna zaštita, bez obzira na njihovu zemlju porijekla.

Premijer Dritan Abazović kazao je da na Svjetski dan izbjeglica treba da se podsjeti da nije potrebno biti velika i bogata država kako bi pomogla ljudima iz zemalja zahvaćenim ratom, već zemlja velikog srca.

“A Crna Gora to jeste. Crna Gora je zemlja koja već 30 godina njeguje politiku otvorenih vrata prema raseljenim licima. Istorija nas je naučila da imamo specifičan odnos prema izbjeglicama”, rekao je Abazović.

On je istakao da je Crna Gora u teškim vremenima bila najsolidarnija.

“Obavezali smo se da njegujemo evropske vrijednosti i radimo u skladu sa UN agendom, ali što je još bitnije, da budemo solidarni i da budemo ljudi. To je poruka koje treba da se podsjetimo upravo danas, na Svjetski dan izbjeglica”, rekao je Abazović.

Iz UNHCR su kazali da je samo ove godine rat u Ukrajini raselio više od osam miliona ljudi.

„U Crnoj Gori, danas ponovo svjedočimo izvanrednoj solidarnosti od strane naroda i Vlade Crne Gore, koja je zadržala otvorene granice za preko više od 30 hiljada Ukrajinaca koji borave u zemlji kroz neki vid pravnog statusa, od kojih nešto više od 5,2 hiljade ljudi ima privremenu zaštitu“, kaže se u saopštenju.

Iz UNHCR su zahvalili Vladi Crne Gore na aktiviranju režima privremene zaštite za te osobe, koji je na snazi od 14. marta prošle godine.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa pozdravila je opredijeljenost Crne Gore da stane uz EU u zbrinjavanju i zaštiti ukrajinskih izbjeglica.

“To je isti duh solidarnosti koji smo vidjeli i u EU. Sada više nego ikada, EU ostaje posvećena pružanju podrške onima koji su primorani da napuste svoje domove širom svijeta”, kazala je Popa.

Ona je poručila da će nastaviti da rade na političkim rešenjima da eliminišu osnovne uzroke koji primoravaju ljude da pobjegnu.

“U ovom poduhvatu, radimo ruku pod ruku sa našim partnerima širom sveta. U Crnoj Gori smo posebno ponosni na naše partnerstvo sa UNHCR-om i nacionalnim vlastima. Naše partnerstvo i saradnja sa nacionalnim vlastima ključni su za najvažniji zadatak koji predstoji,” rekla je Popa.

Ukrajinski ambasador u Crnoj Gori Oleh Herasimenko naglasio je da Crna Gora od početka oružanih sukoba u Ukrajini u kontinuitetu nastavlja da pruža pomoć i podršku ukrajinskim izbjeglicama, koje su u velikom broju našle utočište u Crnoj Gori.

“Ukrajina je nemjerljivo zahvalna Crnoj Gori, koja iako teritorijalno mala država, prednjači po solidarnosti sa izbjeglicama iz Ukrajine u odnosu na države regiona i Evrope,“ rekao je Herasimenko.

U saopštenju UNHCR-a se navodi da je od uspostavljanja sistema azila u Crnoj Gori 2007. godine do danas, država dozvolila pristup teritoriji, bezbjednosti i proceduri azila za preko 17 hiljada ljudi.

Kako se dodaje, ogromna većina njih nastavila je dalje ka drugim zemljama, a 117 ljudi je dobilo međunarodnu zaštitu.

“Na Svjetski dan izbjeglica, pohvaljujemo Crnu Goru za postignute rezultate i potvrđujemo našu podršku državi u daljem jačanju njenog sistema azila”, navodi se u saopštenju.

Iz UNHCR-a su istakli da je Crna Gora takođe pokazala nepokolebljivu posvećenost ljudima koji su bili primorani da pobjegnu zbog tragičnih sukoba u regionu tokom devedesetih godina.

Oni su naveli da je do danas preko 12 hiljada izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije dobilo status stranca sa stalnim boravkom – čime su te osobe uspješno i sveobuhvatno integrisane u crnogorsko društvo.

“Dok pohvaljujemo nevjerovatno gostoprimstvo Crne Gore i njenog naroda, napominjemo da je potrebno udvostručiti naše napore da dođemo do važnog cilja, a to je da i preostalih 60 izbjeglica iz bivše Jugoslavije riješe svoj pravni status u zemlji do kraja ove godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Crna Gora takođe nadomak ostvarivanja globalnog cilja iskorijenjivanja apatridije – globalne kampanje koju je UNHCR uspostavio 2014. godine.

“Zajednički napori Vlade i UNHCR-a doveli su do impresivnih rezultata tokom godina u ovoj oblasti, značajno umanjujući broj ljudi u riziku od apatridije na nekoliko stotina”, dodaje se u saopštenju.

Iz UNHCR-a su poručili da na Svjetski dan izbjeglica odaju počast hrabrosti i istrajnosti izbjeglica širom svijeta.

“I na ovaj dan, simbolično i važno za nas u UNHCR-u, želimo podsjetiti da izbjeglice zaslužuju da budu zaštićene, podržane i uključene – ko god da su, odakle god da dolaze, kad god su primorane da pobjegnu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS