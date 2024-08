Burić opet generalni inspektor u ANB-u

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas razriješila Artana Kurtija funkcije generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i na to mjesto postavila Predraga Burića.

Ranije danas Vlada je razriješila Burića funkcije generalnog inspektora u ANB-u, poštujuću tako odluku Upravnog suda.

Vlada je 9. novembra prošle godine sa funkcije generalnog inspektora u ANB-u smijenila Kurtija, a Upravni sud je 4. marta poništio to rješenje Vlade.

Burić je za generalnog inspektora ANB-a imenovan 21. marta.

Upravni sud je 18. juna ponovo poništio rješenje Vlade o razrješenju Kurtija, donijeto 18. aprila, bez vraćanja predmeta na ponovno postupanje i odlučivanje.

