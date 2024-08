Budućnost regiona i cijelog svijeta mora počivati na miru

Podgorica, (MINA) – Budućnost Zapadnog Balkana i cijelog svijeta mora počivati na miru kao najuzvišenijoj vrijednosti, poručili su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su, u saopštenju povodom 29 godina od vojno-policijske operacije Oluja, naveli da je svakog 4. avgusta nemoguće ostati nijem na posljedice te operacije, stradanja nedužnih ljudi, protjerivanja stanovništva i uništavanja njihove imovine.

Kako su kazali, apokaliptične slike kolona ljudi koji napuštaju svoja ognjišta na jedan od najbolnijih načina simbolizuju ishode svih ratova u bivšoj Jugoslaviji.

“I stoga je važno da posebno danas, iz pijeteta prema svim žrtvama, ali i svakog narednog dana, govorimo o miru kao najuzvišenijoj vrijednosti na kojoj mora počivati budućnost našeg regiona, ali i cijelog svijeta”, rekli su iz Ministarstva odbrane.

Oni su kazali da posvećenost i predanost izgradnji dugoročnog mira predstavlja “naš najveći dug prema svim nedužnim žrtvama, ali i najveću obavezu prema našim potomcima”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS