BS-u i Ministarstvo vanjskih poslova

Podgorica, (MINA) – Bošnjačkoj stranci (BS), u okviru rekunstrukcije Vlade, pripašće mjesto potpredsjednika i pet resora, među kojima i Ministarstvo vanjskih poslova.

Iz BS-a su agenciji MINA kazali da će na čelu Ministarstva vanjskih poslova biti lider te stranke Ervin Ibrahimović.

BS-u će pripasti i Ministarstvo dijaspore, Ministarstvo regionalnog razvoja i saradnje sa nevladinim sektorom, Ministarstvo rudarstva i Ministarstvo socijalnog staranja.

