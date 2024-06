Milatović čestitao Kurban bajram

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je vjernicima islamske vjeroispovijesti Kurban bajram.

“Simbolika ovog praznika inspiriše nas da dobrim djelima, čovjekoljubljem i plemenitošću, budemo oslonac jedni drugima u očuvanju bogatstva različitosti po kojem je naša zemlja oduvijek bila prepoznata”, naveo je Milatović u objavi na platformi X.

On je kazao da vjeruje “da ćemo i u vremenu pred nama njegovati multikulturalnost i suživot ljudi svih vjera i nacija”.

“I zajednički nastaviti da stvaramo zajednicu u kojoj su poštovanje i zajedništvo osnov sveukupnog društvenog prosperiteta”, dodao je Milatović.

