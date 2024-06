Postavljen novi svetionik u Luci Budva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama zamijenila je lučko svjetlo u Luci Budva, koje je bilo dotrajalo, zbog čega se stvorila potreba za postavljanjem novog.

„Zbog same pozicije svetionika, isti je godinama bio izložen lošim vremenskim uslovima i slanoj vodi, što je dovelo do njegovog propadanja i nemogućnosti daljeg saniranja i održavanja“, navodi se u saopštenju.

Postavljanje novog lučkog svjetla značajno i sa stanovišta da uskoro kreće pomorska linija Budva-Dubrovnik, kao i špic ljetnje turističke sezone, kada se očekuje upovljavanje velikog broja brodova, zbog čega je bilo neophodno unaprijediti uslove za bezbjednu i sigurnu plovidbu.

Zaposlenima u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, podršku i pomoć prilikom zamjene lučkog svjetla pružili su i predstavnici Luke Budva i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

„Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama nastaviće da unapređuje objekte sigurnosti plovidbe u svim lukama u cilju podizanja sigurnosti plovidbe“, dodaje se u saopštenju.

