Moguće dalje pooštravanje kreditnih uslova za privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kreditni uslovi za privredu su u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na prethodni, prema ocjeni banaka, pooštreni, dok su za stanovništvo blago ublaženi, pokazala je anketa Centralne banke (CBCG).

„U smjeru pooštravanja kreditnih uslova za sektor privrede djelovao je rast provizija, naknada i kamatnih marži, smanjenje maksimalnih iznosa kredita, skraćenje ročnosti i povećanje zahtjeva u pogledu kolaterala“, navodi se u izvještaju CBCG o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal.

Sa druge strane, produženje ročnosti i grejs perioda, blaži zahtjevi u pogledu kolaterala, vrijednosti hipoteke, učešća i depozita i blago niže kamatne marže, djelovali su na ublažavanje kreditnih uslova stanovništvu.

Banke u drugom kvartalu očekuju dalje pooštravanje kreditnih uslova za privredu, najviše vođeno rastom provizija i naknada, ali i povećanjem kamatnih marži i skraćenjem ročnosti kredita.

„Banke očekuju ublažavanje kreditnih uslova za stanovništvo dominantno vođeno značajnim smanjenjem kamatnih marži, ali i kao rezultat smanjenja zahtjeva u pogledu vrijednosti hipoteke, učešća i depozita, kao i mogućnost da, prilikom odobravanja potrošačkih i ostalih kredita penzionerima, trošak polise grupnog životnog osiguranja za penzionere pada na teret banke“, navodi se u izvještaju.

Kada su u pitanju kreditni standardi, oni su za privredu u prvom kvartalu, u odnosu na prethodni, pooštreni, a za stanovništvo su ublaženi prilikom odobravanja stambenih, dok su za potrošačke i ostale kredite ostali nepromijenjeni.

„Očekivanja banaka pokazuju da postoji mogućnost daljeg pooštravanja kreditnih standarda privredi, dok će kreditni standardi za stanovništvo biti značajno ublaženi“, dodaje se u izvještaju.

U smjeru pooštravanja standarda preduzećima uticaće veći troškovi izvora sredstava, povećana nenaplativost potraživanja i smanjena spremnost banaka na preuzimanje rizika, dok bi u pravcu ublažavanja moglo djelovati smanjenje rizika zahtijevanog kolaterala.

“Sa druge strane, na značajnije ublažavanje kreditnih standarda za stanovništvo djelovaće veća konkurencija ostalih banaka, povećana spremnost na preuzimanje rizika, poboljšanje ekonomske situacije i smanjeni troškovi poslovanja”, navodi se u izvještaju.

Tražnja privrede i stanovništva za kreditima, prema rezultatima ankete, nastavila je da raste tokom prvog kvartala.

“Na rast tražnje privrede prevashodno su uticale povećane finansijske potrebe preduzeća za ulaganje u obrtna sredstva i kapitalne investicije. Tražnja stanovništva za kreditima povećana je kao rezultat većih finansijskih potreba za refinansiranje i nabavku trajnih potrošnih dobara, ali i rasta zarada i zaposlenosti”, navodi se u izvještaju.

Očekivanja banaka su da će tražnja privrede i stanovništva za kreditima nastaviti značajno da raste i tokom drugog kvartala.

Banke očekuju da će pokrenuta inicijativa CBCG za smanjenje kamatnih stopa za kredite fizičkim licima doprinijeti rastu tražnje stanovništva za kreditima.

Kreditni standardi podrazumijevaju kriterijume za odobrenje kredita i/ili kreditnih linija od banke, kojima se definišu vrsta kredita, prepoznati sektorski ili geografski prioriteti, prihvatljivost kolaterala i bonitet dužnika, uključujući interna uputstva, promjene u politici odobrenja kredita i njenoj primjeni.

Kreditni uslovi podrazumijevaju obavezne elemente iz ugovora o kreditu odnosno kreditnoj liniji između banke i dužnika – iznos kredita, kamatna stopa, troškovi provizije i naknada, zahtijevani kolateral ili garancije koje dužnik treba da obezbijedi i ročnost. Utvrđuju se u zavisnosti od boniteta dužnika i mogu se mijenjati istovremeno sa kreditnim standardima ili nezavisno od njih.

CBCG od aprila 2018. godine sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka, koja je usklađena sa anketom koja se sprovodi u centralnim bankama u eurozoni i posebno je prilagođena specifičnostima crnogorskog tržišta.

Cilj tog istraživanja je da CBCG dobije uvid u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva.

