Spajić: Kurban bajram dodatno inspiriše duh solidarnosti među građanima

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je vjernicima islamske vjeroispovjesti Kurban bajram navodeći da je to praznik radosti i zajedništva, koji dodatno inspiriše duh solidarnosti i uvažavanja među svim građanima Crne Gore.

“Neka nas praznični dani učvrste u spremnosti na nesebičan trud i požrtvovanost zarad dobrobiti sveukupnog društva i države, čija je tradicija satkana od bezbrojnih podviga humanosti i pravdoljublja”, kazao je Spajić.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da je uvjeren „da ćemo ostati najbolji primjer inkluzivnog i harmoničnog društva“.

„A što je osnovni preduslov za ostvarenje naših nesumnjivih evropskih ambicija“, dodao je Spajić.

