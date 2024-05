BS će biti dio nove vlasti u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjski odbor Bošnjačke stranke (BS) prihvatio je poziv da bude dio nove lokalne većine u Ulcinju, saopšteno je iz te partije.

Navodi se da je predlog Opštinskog odbora (OO) BS-a Ulcinj o formiranju nove parlamentarne većine u tom gradu prihvatio Glavni odbor partije.

„Nakon što je skupštinska većina koja je vršila vlast od 2022. godine i formalno prestala da postoji, OO BS Ulcinj je prihvatio poziv da bude dio nove lokalne većine, koju će činiti Forca, Demokratska partija socijalista, Demokratska partija, Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate“, rekli su iz BS-a.

Iz te partije su poručili da će, kao konstruktivan partner, dati svoj doprinos na planu daljeg razvoja grada, sa posebnim akcentom na poboljšanje uslova života u naseljima gdje žive pripadnici bošnjačkog naroda.

