Brđanin preuzeo funkciju od Radovića

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović predao je danas dužnost Zoranu Brđaninu koji, prema presudi Upravnog suda, nastavlja mandat na poziciji direktora.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, rekao je da je ta okolnost posljedica opredjeljenja Vlade da poštuje sudske odluke.

On je kazao da su, nakon obavljene tehničke primopredaje, razgovarali o prioritetima rada, već sprovedenim reformama i planiranim brojnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje rada Uprave policije u svim oblastima.

„Bez obzira što su se od formiranja ove Vlade dogodile tri tranzicije na poziciji direktora, postignuti rezultati govore da gradimo sistem koji je funkcionalan, otporan i spreman da odgovori na sve izazove koji se pred nama nalaze“, istakao je Šaranović u saopštenju.

On je kazao da je sa sva tri direktora imao profesionalnu i saradnju usmjerenu na dobrobit sistema.

Šaranović je istakao da je fokus na postizanje pune funkcionalnosti cijelog organa odraz i lične i kolektivne odgovornosti.

„Tim putem nastavljamo i dalje, jer su svaka funkcija i mandat prolazni, a postignuti rezultati jedino što ostaje i iza sistema i pojedinca“, zaključio je Šaranović.

