Brđanin: Nije bilo institucionalnih propusta u odnosu na prijavu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – U postupanju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), u odnosu na prijavu da se na bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića priprema atentat, nije bilo institucionalnih propusta, rekao je direktor policije Zoran Brđanin.

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu saslušao je danas Brđanina i direktora ANB-a Borisa Milića, u vezi sa postupanjem sektora bezbjednosti po obavještajnim saznanjima da se priprema atentat na Đukanovića.

Brđanin je novinarima u Skupštini rekao da je Odbor usvojio izvještaj, a da su on i Milić na sjednici tog skupštinskog tijela sve detaljno objasnili i razjasnili.

“Sa moje tačke gledišta nema više ništa nejasno i nesporazuma u komunikaciji nije bilo”, rekao je Brđanin.

Kako je naveo, institucionalnih propusta policije i ANB-a u odnosu na prijavu Đukanovića nije bilo.

“Kakva su bila postupanja službenika i naših internih procedura to ćemo da vidimo, ali institucionalnih propusta nije bilo”, kazao je Brđanin.

On je rekao da Uprava policije i ANB sada posjeduju veći broj obavještajnih podataka i da ostaje da tuzilaštvo zaokruži svoj dio posla.

“U dijelu vjerodostojnosti te informacije i osnovanosti, na osnovu obavještajnih podataka koje sada imamo, nema otvorenih pitanja i nejasnoća”, dodao je Brđanin.

On je kazao da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo predmet i da se od tada preduzima niz procesnih mjera i radnjih.

Odgovarajući na pitanje da li je Đukanovićevo obezbjeđenje adekvatno, Brđanin je podsjetio da Đukanović kao bivši predsjednik ima pravo na stalno obezbjeđenje u skladu sa procjenom ANB-a.

“I to obezbjeđenje postoji, u obimu koje proizilazi iz te procjene”, istakao je Brđanin.

On je, odgovarajući na pitanje o eventualnoj ugroženosti Đukanovića i o tome koliko ljudi se sada nalazi u njegovom obezbjeđenju, rekao da su to tajni podaci.

“U odnosu na Đukanovića se preduzimaju mjere i radnje fizičkih i drugih oblika zaštite”, dodao je Brđanin.

Upitan kakav je njegov odnos sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, Brđanin je rekao da je njihova komunikacija bolja nego prije.

“Sarađujemo u tačno definisanim zakonskim rokovima. U ovom trenutku nemamo otvorenih pitanja i nadam se da ih neće biti”, kazao je Brđanin.

