Božović: Nova rješenja donijeće kraće sudske postupke

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakonika o krivičnom postupku, koje su u fazi finalizacije, doprinijeće skraćenju sudskih procesa za godinu i po do dvije, što će dodatno rasteretiti sudije, smatra ministar pravde Bojan Božović.

Sudije Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici su, u obraćanju Sudskom savjetu, Vrhovnom sudu, Ministarstvu pravde, predsjedniku Crne Gore, premijeru i Skupštini, poručile da problemi sa kojima se suočava to odjeljenje zahtijevaju hitno reagovanje.

One su upozorile da će se broj predmeta u njihovom radu samo povećavati, ukoliko se postojeće stanje ne promijeni.

Božović je kazao da će izmjene Zakonika o krivičnom postupku, koje su u fazi finalizacije, doprinijeti i skraćenju sudskih procesa za godinu i po do dvije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

To će, kako je rekao, dodatno rasteretiti sudije.

Božović je ukazao na neophodnost poboljšanja materijalnog statusa sudija i uslova u kojima rade.

“Započeli smo razgovore sa predstavnicima Sudskog savjeta, Vrhovnog suda i Udruženja sudija o poboljšanju materijalnog statusa, tako da je važno da znamo da i sa tog stanovišta radimo”, istakao je Božović.

On je naveo da će se konačno i dugoročno riješiti pitanje pravosudnih institucija.

“Imamo nekoliko ideja, već smo na nivou Vlade razgovarali o tome i tokom ove sedmice, tako da sljedeće sedmice ćemo sa nekim od tih predloga obavijestiti i najviše predstavnike pravosuđa”, kazao je Božović.

Advokat Zdravko Begović rekao je da je ogroman broj optužnih akata na čekanju i da se događa da glavni pretresi nijesu ni počeli, a da je optužnica podignuta unazad godinu ili dvije.

On je naveo da su sudije Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici zaista u velikom problemu, jer su potpuno svjesne da u toj konstelaciji snaga ne može da se krene naprijed.

“Ukoliko ne napravimo krupan rez, ništa nećemo imati od onih pukih obećanja da Crna Gora kreće krupnim koracima u borbi protiv organizovanog kriminala”, kazao je Begović.

Predsjednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i javnu upravu Vladislav Bojović smatra da su problemi u kontinuitetu ignorisani, odnosno da je godinama sistematski i smišljeno uništavana sudska grana vlasti da bi, kako je rekao, mirovala borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Potreban je sveobuhvatan plan kadrovske revitalizacije sudstva prije svega, a onda i jačanja drugih kapaciteta sudstva u najkrećem mogućem vremenskom periodu, uključujući ideju formiranja Specijalnog suda u kojem bi bile izabrane najčasnije i najčistije sudije, u svu podršku koja im je potrebna”, kazao je Bojović.

