Božović: Činioci vlasti u Podgorici da se uozbilje

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) apelovala je na činioce gradske vlasti u Podgorici da se uozbilje i da funkcije obavljaju u skladu sa obavezama i u interesu građana koji su im dali svoje povjerenje.

Predsjednik Odbora SNP Glavnog grada Bogdan Božović je rekao da su razočarani stanjem u kojem se nalazi gradski parlament i, posljedično, gradska uprava Glavnog grada.

“Ne smije se dozvoliti da unutrašnje i lične razmirice između odbornika koji čine većinu u Skupštini postanu problem svih građana Podgorice”, poručio je Božović.

Prema njegovim riječima, svrha bavljenja politikom je, naročito na lokalnom i gradskom nivou, stavljanje građana i njihovih potreba u prvi plan.

Božović je rekao da je nedopustivo da svakodnevni normalan život žitelja Podgorice bude onemogućen u raznim aspektima u bilo kom trenutku i iz bilo kojih razloga koji ne spadaju u vanredne okolnosti.

“Apelujemo na sve činioce gradske vlasti i parlamenta da se uozbilje i da svoje funkcije obavljaju u skladu sa svojim obavezama i u interesu građana koji su im dali svoje povjerenje”, kazao je Božović.

On je rekao da u SNP-u smatraju da je ovakvo stanje u sistemu Glavnog grada nedopustivo.

“I da je jedini način da život u Podgorici krene da se popravlja da se u parlament i Upravu glavnog grada uvedu novi, kvalitetni i kompetentni ljudi, sa velikom ambicijom da se život Podgoričana unaprijedi konkretno i u najkrećem mogućem roku”, zaključio je Božović.

