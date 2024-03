Bošković: Optužbe Krapovića neosnovane

Podgorica, (MINA) – Član predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković pozvao je tužilaštvo da ispita sve navode ministra odbrane Dragana Krapovića o izuzimanju oružja iz vojnog magacina Brezovik 2020. godine, dodajući da su optužbe smiješne i neosnovane.

Krapović je danas kazao da crnogorsko tužilaštvo treba da intenzivira postupanje u predmetu izuzimanja oružja i municije iz vojnog magacina Brezovik i da će tužilaštvu dostaviti dokumentaciju u vezi sa tim slučajem.

Bošković je rekao da će Krapović ostati upamćen kao jedini ministar koji nije stao u odbranu Vojske kojoj je nadređen.

“On je pokazao zavidan nivo kukavičluka time što je umjesto jasnog odgovora lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću na pokušaj ponižavanja crnogorskih vojnika, pristao da ispunjava njegove političke naloge”, naveo je Bošković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, tako je Krapović pristao da u javnost lansira priču o izdavanju oružja iz magacina u Brezoviku.

“A ostao nijem na to što njegov politički partner vrijeđa vojnike, ali i ministra lično poručivši mu da “smanji doživljaj”, što je poslušni Krapović i učinio”, naveo je Bošković.

On je rekao da razumiju da je takva servilnost posljedica obaveze koju Demokrate imaju prema Kneževiću, koji im blokiranjem ulaska Bošnjačke stranke u Vladu čuva fotelje.

Bošković je kazao da će ostati zapamćena sramota da je Crna Gora, država sjajne vojničke tradicije, na svom čelu imala ministra koji “kičmu savija zbog svoje fotelje”.

“Što se optužbi tiče, pozivam tužilaštvo da ispita sve navode, a nadam se da će Krapović ovako slavodobitno sazvati konferenciju i kada stigne odgovor od tužilaštva, kako bi javnosti prezentovali ono što je već poznato – da nevješto pokušava diskreditovati ljude koji su, za razliku od njega, znali da rade svoj posao”, rekao je Bošković.

Kako je naveo, “činjenica da pored haosa u njihovoj kući Demokrate i dalje pokušavaju javnost da zabavljaju pričama o DPS-u i funkcionerima te stranke, potvrđuje da se možda plaše Kneževića”.

“Ali se DPS-a ipak još uvijek plašite više”, kazao je Bošković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS