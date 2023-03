Borba za rodnu ravnopravnost u fokusu rada Vlade

Podgorica, (MINA) – Borba za rodnu ravnopravnost u fokusu je rada Vlade, poručio je premijer Dritan Abazović povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena.

On je na Fejbuku /Facebook/ naveo da je 8. mart uvijek povod da se ukaže na potrebu za jednakim pravima, ekonomskim osnaživanjem i konstantnu borbu protiv nasilja nad ženama.

Abazović je istakao da priče o ženama koje su trpjele i koje i sada trpe nasilje zaslužuju pravedni epilog.

„Zato je borba za rodnu ravnopravnost i stvaranje efikasnih institucija u fokusu rada Vlade Crne Gore. Ostajemo oslonac u toj namjeri“, poručio je Abazović.

