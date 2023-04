Bolnice u Beranama i Kotoru postaju kliničko-bolnički centri

Podgorica, (MINA) – Opšte bolnice (OB) u Beranama i Kotoru postaće kliničko-bolnički centri (KBC), saopšteno na sjednici Vlade.

Ministar zdravlja Dragoslav Ščekić rekao je da je riječ o jako značajnom momentu za zdravstveni sistem Crne Gore.

“To je nešto što se ispunjava poslije 20 godina obećanja. Mi smo, kroz konkretno pojačanje zdravstvenog sistema, krenuli u realizaciju onoga što je potrebno građanima”, naveo je Šćekić.

On je kazao da na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite u Crnoj Gori ima sedam OB, kao i da je zdravstveni sistem izrazito centralizovan.

“Klinički centar (KCCG) obavlja djelatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite za stanovnike četiri opštine i Podgorice, što je skoro polovina stanovništva Crne Gore, a tercijalni nivo za cjelokupno stanovništvo Crne Gore. To je uzrokovalo preopterećenost KCCG-a”, rekao je Šćekić.

On je naveo da o toj preopterećenosti najbolje govori podatak da je u prošloj godini u KCCG-u pruženo 1,4 miliona zdravstvenih usluga.

“Iz namjere da smanjimo liste čekanja i da decentralizujemo sistem, ušli smo u taj značajn momenat”, istakao je Šćekić.

On je rekao da je utvrđeno da postoji potreba za stvaranjem još dvije ustanove koje mogu pružiti usluge tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite.

“Detaljnom analizom utvrđeno je da OB Kotor i Berane imaju dovoljno kapaciteta da određene usluge pužaju na tercijalnom nivou za stanovnike sjevera i juga, kroz status kliničko-bolničkih cenatara”, naveo je Šćekić.

On je rekao da su OB Kotor i Berane u prethodnom periodu značajno unaprijedile svoje funkcionisanje i pozicionirale se svojim kvalitetom, ali i obimom pružanja zdravstvenih usluga.

Šćekić je kazao da postoji velika perspektiva za unapređenje i širenje obima usluga tih ustanova.

Prema njegovim riječima, dobijanjem statusa kliničko-bolničkih centara te OB bi izvršile unutrašnju reorganizaciju.

“Reorganizacija bi podrazumijevala formiranje interne i hiruške klinike u tim ustanovama, uz već postojeća odjeljenja. Te ustanove bi postale regionalni centri za opštine sjevera i juga zemlje. Sve navedeno bi podrazumijevalo kontinuirano kadrovsko i prostorno osnaženje ustanova”, pojasnio je Šćekić.

On je rekao da je napravljen plan ulaganja, stručnog usavršavanja i edukacija koje je potrebno sprovesti kako bi se, pored postojećeg spektra, mogle pružati i usluge tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite.

Premijer Diritan Abazović je rekao da je to lijepa vijest, budući da je kliničko-bolnički centar postoji samo u Podgorici.

“Od sad ćemo imati Klinički centar i dva KBC-a u Crnoj Gori. Tercijalna zdravstvena zaštita raste”, kazao je Abazović.

(kraj) tir/gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS