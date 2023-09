Bogdanović: U sporazumu Milatovića i Spajića ključ za formiranje buduće vlasti

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora pozdravila je pokušaj postizanja dogovora između predsjednika države Jakova Milatovića i mandatara za sastav 44. vlade Milojka Spajića.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović kazao je da u toj partiji duboko vjeruju da je upravo u tom sporazumu ključ za formiranje buduće vlasti, ali i ključ za ostvarenje njihovih evropskih političkih ambicija.

“Snažno pozdravljamo i poruku koja najavljuje da će Crna Gora dobiti vladu orijentisanu ka evropskim vrijednostima, što predstavlja značajan korak prema prosperitetu i stabilnosti Crne Gore”, rekao je Bogdanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS