Bogdanović: Sa mnogo optimizma očekujemo rezultate

Podgorica, (MINA) – Birači su, na današnjim lokalnim izborima, u izuzetnom broju podržali evropske i građanske snage, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović i dodao da sa mnogo optimizma očekuju rezultate.

On je, u obraćanju medijima nakon zatvaranja biračkih mjesta, rekao da je izlaznost u skoro svim opštinama manja nego 2020. godine.

„Vidjeli ste šta se dešavalo sa pojedinim državnim onlajn /online/ platformama. Putem veb sajta birači.me, birači nijesu mogli dobiti osnovne informacije“, naveo je Bogdanović.

On je kazao da njihove informacije sa terena govore da su birači u izuzetnom broju podržali evropske i građanske snage.

„Sa mnogo optimizma očekujemo rezultate“, dodao je Bogdanović.

To se, kako je rekao, naročito odnosi na Podgoricu, Bijelo Polje i Bar.

Prema riječima Bogdanovića, biračko tijelo je odlično reagovalo na njihove poruke tokom kapmanje i rad rukovodstava lokalnih uprava u kojima je DPS, zajedno sa koalicionim partnerima, vršio vlast u proteklom četvorogodišnjem mandatu.

On je kazao da su prethodnih dana ukazivali na moguće brojne zluopotrebe i nepravilnosti, a povodom kojih, kako je rekao, niko nije preduzeo ništa kako bi se to spriječilo.

„Dovoljno je samo vidjeti šta se dešavalo u Šavniku“, dodao je Bogdanović.

