Bogdanović: Neistine neće pomoći našim oponentima da izbjegnu poraz

Podgorica, (MINA) – Spletke i neistine neće pomoći oponentima Demokratske partije socijalista (DPS) da izbjegnu poraz na predstojećim lokalnim izborima, saopštio je generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović.

On je kazao da će pometnja koja vlada u redovima njihovih oponenata za sedam dana doživjeti vrhunac.

„Nakon katastrofalnog vođenja i propasti dvije vlade, međusobnih mimoilaženja, debakla sa namjerom da dođu do potpisa podrške novom mandataru i očigledne umiješanosti u krađu zaplijenjenih cigareta, čeka ih sučeljavanje sa stavom građana“, rekao je Bogdanović.

On je naveo da oponentima DPS-a sve informacije govore da će za sedam dana doživjeti poraz na lokalnim izborima, posebno tamo gdje, kako je kazao, čine sve ne bi li unizili rad odgovornih lokalnih uprava, ali i jedinstvene liste građanskih snaga.

„Svjesni da građanima nemaju šta da ponude, posljednjih dana pokušavaju isključivo da spletkare i iznose neistine, ali ni to im ne polazi za rukom“, kaže se u saopštenju.

Taj pokušaj, kako je rekao Bogdanović, proći će jednako kao i onaj sa fotografijom od prije 30 godina.

„Ipak, predstojeći neuspjeh biće i ključni – jer će to biti direktan odgovor građana, koji će im jasno kazati šta misle o njihovom antidržavnom i štetnom djelovanju, njihovim malverzacijama i spinovima, ali i o tome ko ima njihovo povjerenje“, navodi se u saopštenju.

Bogdanović je kazao da, kada se to dogodi, očekuju od „propale“ većine da se najzad pomire sa realnošću i pristanu na vanredne izbore.

„Jer, u nedjelju veče će bez pokrića ostati i njihova posljednja preostala neistina – ona da ih građani žele u foteljama“, naveo je Bogdanović.

