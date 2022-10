Bogdanović: Naši oponenti planiraju nezakonitosti tokom izbornog dana

Podgorica, (MINA) – Oponenti Demokratske partije socijalista (DPS), suočeni sa lošim projekcijama uoči lokalnih izbora, pribjegavaju starim metodama širenja lažnih vijesti, izazivanja panike među građanima i planiranja brojnih nezakonitosti tokom izbornog dana, kazao je generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović.

On je rekao da je pokrenuta dobro poznata mašina za produkciju lažnih vijesti.

“Počev od društvenih mreža, sve do pojedinih medija, uključujući i one koji nijesu registrovani u Crnoj Gori, a uz logistiku iz inostranstva, i ovog puta šire se dezinformacije i manipulacije”, naveo je Bogdanović.

On je dodao da se tim dezinformacijama i manipulacijama birači žele dovesti u zabludu, ali i izazvati panika i strah među građanima.

“Ne vjerujemo da će državni organi tim povodom preduzeti bilo šta, no na nama je da skrenemo pažnju da će sve to naročito biti nastavljeno tokom perioda ćutnje, a posebno tokom izbornog dana”, kaže se u saopštenju.

Bogdanović je apelovao na građane da ne nasijedaju jer je, kako je kazao, sve to konstruisano u cilju opstrukcije izbornog procesa.

“Sa druge strane, posebno želimo skrenuti pažnju pravosudnim institucijama da naši oponenti planiraju tokom izbornog dana brojne nezakonitosti, od direktnih pokušaja uticaja na birače sve do progona neistomišljenika”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Bogdanović, riječ je o planu čiji je cilj da na direktan način u potpunosti naruše izborni proces, “znajući da u većini opština, a naročito u Podgorici, nemaju šanse da dobiju izbore”.

“Stoga, upozoravamo nadležne da preduzmu sve kako bi izborni dan protekao bez opstrukcija, a kako bi svi građani nesmetano iskoristili pravo glasa”, kaže se u saopštenju.

U suprotnom, kako je rekao Bogdanović, DPS će odgovoriti i na manipulacije i na provokacije.

“Jer nećemo dopustiti da bilo ko naruši naše izborne pobjede u nedjelju, koje su već izvjesne”, kazao je Bogdanović.

