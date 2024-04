Bogate veze Crne Gore i Italije mogu se prenijeti i u oblast savremenog stvaralaštva

Podgorica, (MINA) – Bogate kulturne i istorijske veze Crne Gore i Italije mogu se prenijeti na saradnju u oblasti savremenog stvaralaštva, rekla je ministarka kulture i medija Tamare Vujović na sastanku sa predsjednikom Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji, Pijetranđelom Butafuokom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, na sastanku u direkciji Bijenala u Italiji, ocijenjeno je da Crna Gora ima podršku da crnogorski paviljon sljedeći put bude na umjetničkoj lokaciji Arsenale.

Vujović je rekla da su svi događaji na Bijenalu organizovani u skladu sa jubilejom od 60 godina.

„Cijenim što Crnu Goru prepoznajete kao partnera i ponosna sam na kulturne i istorijske veze naše zemlje i Italije, koje možemo prenijeti i na saradnju u oblasti savremenog stvaralaštva“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je zadovoljna kako je proteklo otvaranje izložbe „It Takes an Island to Feel This Good“ umjetnice Darje Bajagić i kustoskinje Ane Simone Zelenović.

„Na ovogodišnjem Bijenalu predstavlja nas mlada, perspektivna umjetnica Bajagić, na koju smo veoma ponosni. Ministarstvo posebno ulaže u mlade umjetnike i umjetnice, jer su oni budućnost“, kazala je Vujović.

Prema njenim riječima, na otvaranju je bilo mnogo posjetilaca.

“Smatramo opravdanim što smo se odlučili za novu, bolju lokaciju na istaknutoj poziciji u Veneciji. Voljeli bismo da na sljedećem Bijenalu, za dvije godine, izlažemo na lokaciji Arsenale, i za to ispunimo potrebene uslove“, rekla je Vujović.

Ona je istakla da je posebno raduje što je umjetnica Bajagić kao temu odabrala ostrvo Mamula, važan segment crnogorske kulturne baštine i nasljeđa.

“I što na ovaj način osvjetljavamo teme iz naše prošlosti koje su bolne, ali važne za sve nas”, rekla je Vujović.

Butafuoko je ukazao na bliskost dvije države, dodajući da bi u narednom periodu rado posjetio Crnu Goru.

„Bijenale je mjesto koje zemljama nudi mogućnost za najbolju prezentaciju svoga savremenog stvaralaštva. Otvoreni smo za saradanju, dajemo podršku Crnoj Gori da na sljedećem Bijenalu bude na lokaciji Arsenale. Tu smo za sve razgovore i saradnju“, kazao je Butafuoko.

