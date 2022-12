Blokirani putevi kod Cetinja, Nikšića i Mojkovca

Podgorica, (MINA) – Grupe građane blokirale su danas ulaze u Cetinje i Nikšić, kao i magistralni put Kolašin – Mojkovac, javlja portal Vijesti.

Na protestu Ima nas u ponedjeljak najavljeno je da će biti organizovane blokade u svim gradovima.

Jedan od okupljenih ispred tunela Budoš, Ilija Bojović, kazao je da traže poštovanje Ustava, stavljanje zabrane za potpisivanje ulaženja u Otvoreni Balkan za minimum pet godina, otvaranje pitanja položaja pravoslavnih Crnogoraca, regulisanje državnih simbola.

Kako je rekao, građani traže uvođenje nezavisne vanparlamentarne komisije radi kontrole procesa privatizacije i rada svih državnih organa od januara 2006. do januara naredne godine.

Bojović je kazao da su revoltirani potonućem Crne Gore i svega što je crnogorsko.

On je poručio da se nijesu okupili da štite nečije partijske interese, jer je to nešto što preziru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS