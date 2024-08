Blečić: Aktivni požari u Lješanskoj nahiji i Tuzima

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić kazao je da su danas aktivni požari u Lješanskoj nahiji i kod Tuzi.

Blečić je agenciji MINA rekao da su u Lješanskoj nahiji aktivni požari kod sela Orasi, Ćepetići i Progonovići.

On je naveo da su njihove ekipe bile cijelu noć na terenu u Lješanskoj nahiji i da su uspjeli da odbrane kuće.

Prema riječima Blečića, slično je bilo i u okolini Tuzi, u Malesiji, gdje se požar razvija u dva pravca, u Milješu i Vulaju, kao i prema Skoraću.

Blečić je kazao da su ekipe bile na tom terenu i tokom noći, kao i danas.

Upitan da li su ugrožene kuće, Blečić je rekao da se dešava da budu ugrožene i da se vatra približi, posebno u slučajevima kada vlasnici ne čiste dvorišta.

„Mi smo tu, spašavamo koliko možemo i borimo se“, naveo je Blečić.

