Bjelica: Donijeti odluku o rangiranju univerziteta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da donese odluku o rangiranju univerziteta, rekao je nekadašnji predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG) Duško Bjelica.

On je naveo da je u Crnoj Gori jako važno da se počne od bilo koje od svjetskih lista, jer se samo tako može pratiti vrednovanje i rangiranje diploma u visokom obrazovanju.

Bjelica je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da se samo na taj način Crna Gora može suočiti sa stvarnosti u kojoj živi, ali i društvo učiniti kvalitetnijim u skladu s priznatim standardima.

“Kao i cijeli napredni svijet, Crna Gora mora da donese odluku o rangiranju univerziteta. I ne samo svojih, već i o prioritetima onih univerziteta s kojih se popunjava crnogorsko tržiste rada”, kazao je Bjelica.

Kako je rekao, na taj nacin se ne daje prioritet protežiranom pojedincu, vec isključivo kvalitetu pojedinca i univerziteta s kojeg dolazi.

