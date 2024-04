Bilstrem: Crna Gora ima istorijsku šansu na EU putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima istorijsku šansu na putu ka Evropskoj uniji (EU) i može služiti kao inspiracija ostalima, poručio je ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Bilstrem na sastanku sa crnogorski kolegom Filipom Ivanovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), u razgovorima je potvrđena obostrana posvećenost snaženju prijateljskih bilateralnih odnosa, ali i NATO savezništva, imajući u vidu da je ovo prva posjeta od pristupanja Švedske Sjevernoatlantskom savezu.

Navodi se da je Bilstrem potvrdio snažnu podršku Crnoj Gori, kao predvodnici na evropskom putu.

„Imate istorijsku šansu na EU putu i vaš primjer može služiti kao inspiracija ostalima”, rekao je Biltrem.

On je poručio da će Švedska nastaviti da pruža političku, finansijsku i ekspertsku podršku reformama koje Crna Gora sprovodi u okviru pregovaračkog procesa.

Ivanović je zahvalio na porukama nedvosmislene podrške, ali i potvrdi da Švedska stoji uz Crnu Goru.

„Integracija u EU za nas je pokretačka snaga za reforme i sveukupni razvoj društva. U posljednjih nekoliko mjeseci smo značajno iskoračili i idemo odlučno ka jasnom cilju – da u junu uđemo u završnu fazu pregovora”, istakao je Ivanović.

On je ukazao je i na posvećenost cjelokupne administracije, ali i društva ovom cilju.

„Veoma izražena podrška javnosti nam je dodatni vjetar u leđa. Svjesni smo obaveza i izazova i spremni da ih prevladamo, kako bi Crna Gora postala prva naredna članica Unije“, rekao je Ivanović.

Iz Ministarstva su kazali da su Ivanović i Biltrem razgovarali i o izmijenjenim geopolitičkim prilikama i njihovom uticaju na globalna kretanja, uključujući i proširenje EU.

“Šefovi diplomatija Crne Gore i Švedske su se saglasili da je vrijeme da se pokaže spremnost za prijem novih članica, uz ocjenu da je Crna Gora pravi kandidat za to”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su, govoreći o bilateralnim odnosima, sagovornici izrazili zadovoljstvo dinamikom političkog dijaloga i obostrane posvećenosti jačanju saradnje u svim oblastima, naročito ekonomije, turizma, kulture i zaštite životne sredine.

“Ocijenili su da su veoma dobri bilateralni odnosi dodatno ojačani NATO savezništvom, izrazivši zadovoljstvo što će dvije zemlje intenzivnije sarađivati i u okviru Alijanse”, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da su se Ivanović i Bilstrem osvrnuli na ulogu NATO-a i EU u jačanju bezbjednosti i daljeg razvoja na Zapadnom Balkanu, te istakli da je evropska perspektiva jedini siguran put za uspostavljanje trajne stabilnosti i prosperiteta regiona.

Ivanović se, danas u Stokholmu, sastao i sa švedskom ministarkom za EU Jesikom Rosval.

Kako je saopšteno, u razgovoru je potvrđena podrška evropskom putu Crne Gore.

Ivanović je kazao da je jasna podrška zemalja članica, prijatelja i partnera od posebne važnosti u ovoj fazi pregovora.

„Vaš glas u Uniji i vaša podrška reformama koje sprovodimo potvrda su da smo na pravom putu. Kao što smo obećali, mi ćemo svoj dio posla završiti“, rekao je Ivanović.

Rosval je kazala da je evidentno pojačano interesovanje zemalja članica EU za proširenje.

Ona je navela da je Crna Gora svojom stoprocentnom posvećenošću i usklađenošću sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU zavrijedila pažnju i punu podršku.

„Švedska će nastaviti da se zalaže za što skorije pristupanje Crne Gore Uniji i snažno podržava politiku proširenja“, zaključila je Rosval.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS