Biks Aliju predložen za novog ambasadora SAD u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji zamjenik šefa misije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Biks Aliju, biće novi ambasador te zemlje u Crnoj Gori, saznaju Vijesti.

Aliju bi trebalo da zamijeni aktuelnu ambasadorku SAD-a Džudi Rajzing Rajnke.

Informacija da je Aliju kandidat objavljena je i na sajtu Bijele kuće.

Nvodi se da je Aliju najskorije bio na poziciji otpravnika poslova u američkoj ambasadi u Budimpešti i zamijenik šefa misije i otpravnik poslova u ambasadi SAD u Poljskoj.

Aliju je u Crnoj Gori bio od avgusta 2014. godine do avgusta 2017. godine, gdje je bio zamjenik tadašnje ambasadorke Margaret En Ujehara.

Karijeru je nastavio u Poljskoj gdje je bio konzul u Krakovu.

Prema pisanju medija, Aliu je bio zamjenik službenika za javne odnose, a kasnije i specijalni pomoćnik ambasadora u Skoplju.

Bio je uključen u mirovni sporazum iz Rambujea, a kasnije je radio sa specijalnim izaslanikom SAD tokom krize u Makedoniji.

