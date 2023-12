Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna

Podgorica, (MINA) – Trenutna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, ocijenjeno je na prvoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju (BOK).

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić je, nakon sjednice BOK-a, kazao da su danas donijeli čitav niz veoma značajnih odluka sa ciljem unapređenja kvaliteta rada i koordinacije između organa obavještajno bezbjednosnog sektora.

„Zbog potrebe za inoviranjem sastava i zadataka, kao i unapređenjem rada, formirali smo, između ostalih, novi međuresorni tim za izradu nove SOCTE, odnosno Srednjoročnog pregleda procjene opasnosti od teškog i oganizovanog kriminala“, rekao je Bečić.

On je naveo da su formirali i novi međuresorni tim, koji će se baviti prikupljanjem i razmjenom podataka o osobama za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne potjernice.

Međuresorni timovi će, kako je dodao Bečić, na mjesečnom nivou podnositi izvještaje o radu BOK-u.

„Takođe, Biro je zaključio da je trenutna bezbjednosna situacija stabilna, uz kontinuitet postojanja identifikovanih bezbjednosnih rizika i izazova, prvenstveno manifestovanih kroz djelovanje struktura teškog i organizovanog kriminala“, naveo je Bečić.

On je kazao da su organi bezbjednosnog sektora obavezni da u sklopu svojih nadležnosti intenziviraju preventivne, obavještajne i operativne istražne aktivnosti.

„Organi obavještajno bezbjednosnog sektora su obavezani i da u narednom periodu intenziviraju međusobnu razmjenu podataka, inoviraju modalitete saradnje, naročito u dijelu sprovođenja zajedničkih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je Bečić.

On je naveo da su organi obavještajno bezbjednosnog sektora obavezani da dostavljaju predloge za formiranje međuresornih radnih grupa u cilju realizacije zajedničkih zadataka, da povećavaju interopeabilnost kroz uspostavljanje kanala za pristup i razmjenu podataka i redovno izvještavaju Biro o rezultatima aktivnosti.

„Biro je zadužio nadležne organe obavještajno bezbjednosnog sektora da izrade analizu i Birou dostave informaciju o uticaju na stanje bezbjednosti dosadašnjih odluka o privremenoj viznoj liberalizaciji“, kazao je Bečić.

Kako je rekao, BOK je zadužio Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama intenzivira aktivnosti na izradi strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za period od naredne do 2027. i strategije za poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju za period od naredne do 2030. godine.

„Biro je na današnjoj sjednici razmotio i druga pitanja koja su u cilju unapređenja saradnje i efikasnosti rada organa obavještajno-bezbjednosnog sektora“, dodao je Bečić.

