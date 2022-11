Bezbjedne bolnice okosnica otpornog zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Bezbjedne bolnice okosnica su otpornog zdravstvenog sistema, koji je sposoban da absorbuje udar krize i adaptira se na nastale okolnosti, kazala je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Mina Brajović.

Danas je počela višednevna SZO ekspertska posjeta radi procjene bezbjednosti bolnica u Crnoj Gori, koju finansijski podržava Direktorat za susjedstvo Evropske unije (DG NEAR), u sklopu Regionalnog projekta za zemlje Zapadnog Balkana.

Brajović je rekla da se ulažući u bezbjedne bolnice čuva zdravlje, spašavaju životi i gradi povjerenje u sistem.

Ona je navela da su se zemlje regiona, prepoznajući značaj bezbjednih bolnica za stabilan i otporan zdravstveni sistem bez obzira na vrstu i tip hazarda i usvajajući Mapu puta za bolje zdravlje, obavezale da insistiraju na unapređivanju kapaciteta bolnica za pripremljenost i odgovor na zdravstvene krize.

Brajović je istakla da su bolnice mikrokosmos zdravstvenog sistema.

„Nema zdravlja bez bezbjednih bolnica koje su okosnica otpornog zdravstvenog sistema sposobnog da absorbuje “udar” krize, adaptira se na nastale okolnosti i transformiše se kako bi smanjio vulnerabilnost i spremio se za buduće krize“, rekla je Brajović.

Prema njenim riječima, ulaganje u otporan zdravstveni sistem je pretpostavka održivog turizma.

„Nakon COVID-a mnogo je otvorenih pitanja i neizvjesnosti, ali jedno je sigurno – samo je pitanje trenutka kada ćemo kao sistem i društvo biti suočeni sa novom zdravstvenom krizom“, kazala je Brajović.

Predstavnica Ministarstva zdravlja Ivana Živković rekla je da je pandemija COVID-19 ukazala na nedostatke koje imaju i najspremniji zdravstveni sistemi.

Crna Gora je, kako je kazala, uspjela da formira medicinske krizne štabove kako bi se funkcionisanje zdravstvenog sistema nastavilo na najbolji mogući način i što manje osjetio pritisak na pružanje zdravtsvenih usluga pacijentima na redovnom nivou.

Prema riječima Živković, funkcionalnost bolnica, efikasan klinički menadžment i obezbijeđenost potrebnih kapaciteta su okosnica otpornog zdravstvenog sistema.

„Zdravstvene krize su situacije koje često ne mogu da se planiraju, ali možemo da ih preduprijedimo na osnovu prethodnih iskustava, Ili stvorimo uslove da sistem bude što manje pogođen i da se posljedice osjete što je moguće manje“, navela je Živković.

Ona je poručila da će Ministarstvo zdravlja i zdravstveni sistem Crne Gore biti posvećeni planiranju bolničkog odgovora na krizne situacije i raditi kontinuirano na pripremljenosti bolnica na krizne situacije.

„Uz podršku SZO, Ministarstvo zdravlja radi na definisanju strateškog okvira za unapređenje zdravlja“, rekla je Živković.

Ona je kazala da je jačanje kapaciteta za pripremljenost i odgovor na vanredne situacije strateški prioritet Ministarstva zdravlja i Vlade.

“Očekujem da ćemo kroz razmjenu relevantnih iskustava, uz SZO ekspertizu i finansijsku podršku EU, dodatno ojačati kapacitete zdravstvenog sistema i bolnice učiniti bezbjednijim”, navela je Živković.

Tokom ekspertske posjete tim će sprovesti procjenu bezbjednosti u Kliničkom

centru i Opštoj bolnici Berane.

U sastavu ekspertskog tima SZO su i predstavnici Vlade Turske , kao i Robert Koh Instituta.

