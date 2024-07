Besplatna promjena datuma putovanja za putnike Air Montenegra

Podgorica, (MINA) – Putnici Air Montenegra na čije putovanje su uticali današnji sajber napadi mogu besplatno izvršiti promjenu datuma putovanja, saopšteno je iz te aviokompanije.

Oni su kazali da je promjena datuma moguća u okviru narednih sedam dana, a u skladu sa dostupnošću mjesta.

“Usljed sajber napada koji su zadesili biznise širom svijeta, uključujući neke aerodrome ka kojima saobraća naša kompanija, Air Montenegro putnicima, na čije letove pomenute okolnosti utiču, daje mogućnost besplatne promjene datuma putovanja”, navodi se u saopštenju Air Montenegra.

Oni su kazali da su svjesni da novonastala situacija i nepredviđene okolnosti na koje kompanija, kao ni putnici ne mogu uticati, mogu dovesti do kašnjenja putnika na letove Air Montenegra.

Kako su dodali, zbog nepredviđene situacije, a u cilju dodatne brige o svojim putnicima, Air Montenegro tranzitnim putnicima sa letova drugih avio-kompanija i putnicima koji su zbog zagušenja check–ina, ili pasoške kontrole, danas zakasnili na let daje mogućnost promjene datuma putovanja u okviru narednih sedam dana, a u skladu sa dostupnošću mijesta.

“Za promjenu datuma putovanja putnici se mogu obratiti turističkoj agenciji ili na mejl adresu [email protected], u slučaju kupovine karte putem našeg veb sajta”, navodi se u saopštenju.

Iz Air Montenegra su istakli da, zbog novonastale situacije i globalnih okolnosti koje su van njihove kontrole, može doći do odstupanja od planiranog reda letenja kompanije.

“Zbog čega se unaprijed izvinjavamo našim putnicima”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS