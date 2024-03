Berbok: Crna Gora do ljeta da ispuni privremena mjerila

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba do ljeta da ispuni privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, što bi bio snažan signal na putu ka Evropskoj uniji (EU), ali i onima koji žele da spriječe taj put, kazala je ministarka vanjskih poslova Njemačke Analena Berbok.

Berbok je, na konferenciji za novinare sa šefom crnogorske diplomatije Flipom Ivanovićem, kazala je da je evropski projekat garant za slobodu, demokratiju, vladavinu prava i blagostanje.

Ona je rekla da usljed ruske agresije na Ukrajinu proširenje EU postaje geopolitički imperativ.

“Ne smijemo dozvoliti da u Evropi imamo sive zone koje će ići u korist Rusiji. Upravo zato je proširenje EU za dražve Zapadnog Balkana u našem zajedničkom interesu“, rekla je Berbok.

Ona je ocijenila da je Vlada Crne Gore, u procesu pridruživanja EU, sebi zadala ambicioznu agendu.

Berbok je rekla da u EU moraju dobro podesiti prekretnice.

„Jer buduća EU sa skoro 30 članica mora da ojača svoje strukture i da reformiše procese odlučivanja, većom upotrebom kvalifikovane većine, ali i veći pragmatizmom“, navela je Berbok.

Ona je istakla da samo EU koja brzo reaguje može da bude igrač u svjetskoj politici.

Berbok je kazala da crnogorskoa Vlada vrlo brzo i odlično radi na rješavanju otvorenih pitanja u oblasti pravosuđa.

Prema njenim riječima, sprovođenje reformi zahtijeva liderstvo i posvećenost.

„Za ovu Vladu postoji samo jedan put, a to je put ka EU. Privremeni uslovi u poglavljima 23 i 24, koji se odnose na vladavinu prava i pravosuđa, treba da budu postignuti do ranog ljeta. To je jak signal na putu ka EU, ali i onima koji žele da spriječe taj put“, rekla je Berbok.

Ona smatra Crna Gora nije samo u unutrašnjoj politici pokazala liderstvo, nego i u regionu.

„Vi ste prva država u okviru Berlinskog procesa koja je ratifikovala sva četiri sporazuma o mobilnosti i jasno ste dali znak za vaš evropski angažman“, istakla je Berbok.

Ona je navela da zna da nije lako kada neko ima koaliciju sa više partnera.

„Pogotovo kada vam je potrebna dvotrećinska većina. Zato, kad god krenete nekim novim korakom ka EU, mi ćemo biti uz vas i zajedno ćemo razmišljati kako njemačka Vlada može podržati Crnu Goru u sprovođenju reformi“, poručila je Berbok.

Ivanović je kazao da posjeta Berbok dolazi u trenutku kada Crna Gora značajno napreduje na evropskom putu.

„To je za nas dragocjeno, jer potvrđuje da naši partneri i saveznici prepoznaju posvećenost i rezultate“, rekao je Ivanović.

Ivanović je naveo da je danas dobio pozitivne poruke i potvrdu da su države Zapadnog Balkana i politika proširenja u fokusu EU.

On je istakao da je regionu mjesto u EU.

„Integracija i perspektiva članstva nemaju alternativu ukoliko želimo stabilan, siguran i prosperitetan region“, rekao je Ivanović.

Kako je rekao, taj cilj je put za postizanje stabilnosti i okvir za bolje razumijevanje i lakše rješavanje sporova.

„Odnosi Crne Gore i Njemačke su odlični, prijateljski i sadržajni. Cijenimo podršku Njemačke našem evropskom putu, posvećenost ovom dijelu Evrope i prvirženost politici proširenja“, rekao je Ivanović.

On je kazao da je na sastanku ponovio da će Crna Gora, kao odgovorna članica NATO-a, nastaviti da doprinosi očuvanju bezbjednosti u evroatlantskom području.

Ivanović je kazao da su prioritetne oblasti u kojima će Crna Gora i Njemačka intenzivirati kontakte ekonomija, turizam i energetika.

On je rekao da Crna Gora pažljivo prati i cijeni stavove partnera i da smatraju da je proces prošitenja realan i izvodljiv.

„Upravo zato je Vlada odlučila da sve svoje kapacitete stavi u službu ubrzanja evropske integracije Crne Gore“, rekao je Ivanović i dodao da se to nalazi i u programu rada Vlade i koalicinom sporazumu.

On je, govoreći o stranim negativnim uticajima, kazao da efekti nekog takvog uticaja treba da se mjere rezultatima.

„Ako postižemo ovakve rezultate na evropskom putu, onda je jasno kakvi su efekti nekog negativnog uticaja“, rekao je Ivanović.

Upitana koliko je jak uticaj Rusije u Crnoj Gori i da li vidi potrebu da se interveniše, Berbok je kazala da svi moraju uraditi domaći zadatak.

„Što mi brže ojačamo EU u ovim geopolitički teškim vremenima, to će biti bolje za sve nas“, rekla je Berbok.

Kako je rekla, na drugoj strani su oni koji žele da podijele i oslabe evropsku demokratiju.

“Naše životno osiguranje su NATO i EU, a Crna Gora je već član Alijanse. Zato je važno da sve države Zapadnog Balkana imaju oba ta osiguranja u budućnosti”, rekla je Berbok.

Upitan šta rade protiv ruskih dezinformacija, Ivanović je rekao da je Crna Gora godinama stoprocentno usklađena sa Zajedničkom vanjskom politikom EU, što će biti nastavljeno.

Kako je rekao, dio te usklađenosti su i sankcije Rusiji.

„Vlada i parlament su isporučili toliko rezultata u prethodna četiri i planiraju da isporuče još više i jasno je koliki efekti negativnog uticaja mogu biti“, rekao je Ivanović i poručio da ne vidi nikakvu mogućnost da Crna Gora na bilo koji način uspori ili skrene sa ubrzanog puta pristupanja.

Upitan je li i šta crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) odgovorilo Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH), povodom protestne note koju su uputili, Ivanović je kazao da to da li je određena nota upućena ili nije ne može reći država prijema i da je to pravo pitanje za bosanskohercegovačko ministarstvo.

On je kazao da MVP u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH.

Ivanović je, , komentarišući posjetu predsjednika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kazao da je Dodikova posjeta bila više privatna, nego zvanična.

„Dolazak Dodika nije bio najavljen, niti organizovan preko Ministarstva vanjskih poslova“, rekao je Ivanović.

Upitan da li su konstulovali Evropsku komisiju (EK) o smjeni direktora policije Zorana Brđanina i da li su dobili podršku EK, Ivanović je podsjetio da je i premijer Milojko Spajić rekao da Brđanin nema podršku Vlade.

„Smjena Brđanina koja je bila jednoglasna je posljedica tog nedostatka povjerenja“, kazao je Ivanović.

Upitan kada će Crna Gora dobiti ambasadore u državama u kojima nema, Ivanović je podsjetio da su on i Spajić imali konsultacije sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem.

„Došli smo sa određenim predlozima, koji imaju punu pdršku Spajića i Vlade. Milatović je zamolio za kraće vrijeme da se upoozna sa biografijama kandidata“, rekao je Ivanović.

On je ocijenio da će stav Milatovića o predlozima biti pozitivan.

