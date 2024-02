Ben David: Crnoj Gori mjesto u EU

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je mjesto u Evropskoj uniji (EU), rekla je ambasadorka Švedske Anika Ben David dodajući da je država, u kratkom roku, uradila puno na planu reformi iz evropske agende.

Ona je danas razgovarala sa ministarom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), ocijenili da dvije države u kontinuitetu razvijaju prijateljske odnose, dodatno ojačane snažnom podrškom Švedske Crnoj Gori u ostvarenju punopravnog članstva u EU.

Navodi se da je Ben David ocijenila da je Crna Gora, u kratkom roku, uradila puno na planu reformi iz EU agende.

Ona je, kako se navodi, izrazila snažnu podršku Švedske daljem napretku Crne Gore na evropskom putu.

„Crnoj Gori je mjesto u porodici zemalja članica EU. Švedska želi da vas vidi u Uniji kao 28. članicu, Crna Gora to zaslužuje i nastavićemo da vam pružamo punu podršku na tom putu“, kazala je Ben David.

Ivanovič je rekao da je Crna Gora odlučna da nastavi putem reformi.

“I upješno okončamo reformske procese započete u prethodnom periodu sa ciljem ubrzanja pregovora o prustupanju Uniji“ dodao je Ivanović.

On je ukazao na važnost napredovanja ka EU prema principu individualnih zasluga, koje će, kako je istakao, pratiti reforme unutar same EU, kako bi Crna Gora ostvarila svoj glavni vanjskopolitički cilj i postala prva naredna članica Unije.

Iz MVP su rekli da je na sastanku bilo riječi i o jačanju bilateralne saradnje u oblastima od obostranog značaja.

“A izražena je nada da će odnosi dvije zemlje uskoro biti dodatno unaprijeđeni savezništvom u okviru NATO-a”, navodi se u saopštenju.

