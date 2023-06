Belan jedini kandidat za predsjednika LP

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) izabraće na kongresu u subotu novo rukovodstvo, a jedini kandidat za predsjednika stranke je član Predsjedništva Vatroslav Belan.

Iz LP su agenciji MINA rekli da će kongres biti održan u staroj zgradi Vlade u Podgorici.

Nakon svečanog dijela, biće izabran novi predsjednik i rukovodstvo stranke.

