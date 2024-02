Bečić: Vlada iskren partner Zeti

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore biće iskreni partner lokalnoj samoupravi Zete u naporima da poboljša kvalitet života svih njenih stanovnika, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je svim građanima Zete čestitao 8. februar, Dana opštine.

„Naslonjena na obalu Skadarskog jezera i zagrljena vodama Morače i Cijevne, Zeta se ističe kao biser Crne Gore i sa svojom plodnom zemljom i blagotvornom klimom pruža neograničene mogućnosti za privredni razvoj, posebno u sektoru poljoprivrede i turizma“, naveo je Bečić u čestitki.

On je zahvalio stanovnicima Zete čija, kako je rekao, predanost i naporni rad doprinose da ta opština ostane očaravajuće mjesto čijoj ljepoti svi s ponosom svjedoče, kao najvećoj ravnici u Crnoj Gori.

„Vlada Crne Gore će biti iskreni partner lokalnoj samoupravi najmlađe crnogorske opštine u naporima da poboljša kvalitet života svih njenih stanovnika“, poručio je Bečić.

Prema njegovim riječima, kontinuirano jačanje te saradnje, kao i prevazilaženje problema teritorijalnog razgraničenja sa Glavnim gradom, pružiće snažan podsticaj ubrzanom ekonomskom i sveukupnom razvoju Zete.

„Uz uvjerenje da će zajednički trud unaprijediti ekonomske, infrastrukturne i ekološke uslove, te poboljšati svakodnevni život svih stanovnika Zete i cijele Crne Gore, još jednom svima čestitam Dan opštine Zeta i želim vam mnogo uspjeha u godinama koje dolaze“, naveo je Bečić.

