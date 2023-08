Bečić: Razgovarali smo o jačanju Crne Gore, nije bilo priče o funkcijama

Podgorica, (MINA) – Predstavnici političkih subjekata su sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem razgovarali o ekonomskim i socijalnim temama, borbi protiv mafije, vladavini prava i jačanju građanske Crne Gore, kazao je lider Demokrata Aleksa Bečić, ističući da nije bilo priče o podjeli funkcija.

On je novinarima, nakon današnjih sastanaka, kazao da prisustvo predstavnika Demokratske Crne Gore svim razgovorima šalje poruku o dobrim odnosima sa Pokretom Evropa sad (PES), čiji je Spajić lider.

Bečić je rekao da na sastancima nije bilo riječi o podjeli funkcija.

„Nije pomenuta nijedna funkcija ni u izvršnoj, ni u zakonodavnoj vlasti i fokus je bio na drugim pitanjima“, naveo je Bečić.

On je rekao da je zadovoljan jer su različiti politički subjekti bili za istim stolom i razgovarali o ekonomskim i socijalnim temama, borbi protiv mafije, vladavini prava i o jačanju građanske Crne Gore.

„Svi su afirmisali da na ovim temama treba da nastane 44. vlada i da ovo treba da bude fokus političkog djelovanja svih političkih struktura u narednom periodu“, rekao je Bečić.

Kako je kazao, između Demokrata i Spajića nema otvorenih pitanja.

„Nadam se da ćemo u što kraćem roku, zbog izazova koji stoje pred budućom izvršnom i zakonodavnom vlašću, dobiti uspješan projekat i 44. vladu“, poručio je Bečić.

Spajić se ranije danas sastao sa predstavnicima partija koje su ga podržale za mandatara tokom konsultacija kod predsjednika države Jakova Milatovića.

Nakon sastanka sa liderima Demokrata, Socijalističke narodne partije, Bošnjačke stranke, Force, Albanske Alternative, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative, Ujedinjene Crne Gore i CIVIS-a, Spajić je rekao da su svim učesnicima prihvatljivi principi PES-a o formiranju vlade.

Spajić se danas sastao i sa predstavnicima koalicije Za budućnost Crne Gore, a nakon tog sastanka jedan od lidera te koalicije Andrija Mandić rekao je da su zaključili da bi vladu trebalo formirati što prije i da nijesu razgovarali o funkciji predsjednika Skupštine.

