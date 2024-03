Bečić: Pravda i neselektivnost postaju stvarnost u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosni sektor, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i nadležnim tužilaštvima, pokazuje da u Crnoj Gori pravda i neselektivnost postaju stvarnost i budućnost, kazao je potpredsjednik Vlade i lider Demokrata, Aleksa Bečić.

Iz Demokratske Crne Gore saopšteno je da je Bečić, na Kongresu Evropske narodne partije (EPP) u Bukreštu, razgovarao sa predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom, predsjednikom EPP-a Manfredom Veberom i potpredsjednikom EPP-a i komesarom Johanesom Hanom.

„Istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da Crna Gora dinamizira svoj evropski put i igra pozitivnu ulogu u integracionim procesima poslednjih mjeseci, uz očekivanje da se pozitivni trendovi nastave i ukazana prilika maksimalno iskoristi“, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da su deblokada institucija, društevno politička stabilizacija i odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ključni razlozi dinamiziranja evropskog puta Crne Gore.

„Bezbjednosni sektor u saradnji sa SDT-om i nadležnim tužilaštvima pokazuje da u Crnoj Gori pravda i neselektivnost postaju stvarnost i budućnost“, istakao nje Bečić.

On je poručio da zaštićenih i povlašćenih nikada više neće biti.

„Kriminalni klanovi nikada više neće upravljati institucijama, jer sa patriotskim, demokratskim i evropskim vrijednostima nema kompromisa koliku god da cijenu u toj borbi treba platiti“, kazao je Bečić.

Kako je naveo, zatvaranje pregovaračkih poglavlja konačno postaje realnost.

„Nema opuštanja, ali ima svakodnevnog predanog rada svih činilaca u društvu, jer vrata Evropske unije (EU) su konačno širom otvorena za Crnu Goru, ubjedljivo najnaprednijeg kandidata i prvu narednu članicu EU”, rekao je Bečić.

Iz Demokratske Crne Gore podsjetili su da je Bečić na Kongresu EPP razgovarao i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen.

„Njoj je poželio sreću u unutarpartijskom kandidacionom procesu uz očekivanje da će već danas nakon glasanja Kongres donijeti odluku da Fon der Lajen bude predsjednički kandidat EPP-a na nastupajućim evropskim izborima“, navodi se u saopštenju.

