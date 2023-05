Bečić: Podjela vlasti garantuje uspješnu državu

Podgorica, (MINA) – Podjela vlasti i odgovornosti garantuje uspješnu i slobodnu državu, poručio je nosilac koalicione liste “Hrabro se broji!” i lider Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić.

On je na izbornoj konvenciji u Bijelom Polju rekao da je taj grad najvažnije saobraćajno čvorište sjevera države.

“Najveći doprinos ovom gradu ćemo zato pružiti maksimalnim ubrzanjem završetka radova na auto putu Bar – Boljare, što će omogućiti da Bijelo Polje, pa i cijeli sjever Crne Gore postanu prava i efikasna spona između ostale njene dvije regije i susjedne Srbije”, istakao je Bečić.

On je kazao da se, otkad su se politički ujedinili Demokrate i Građanski pokret (GP) URA, “rezultati samo nižu”.

“Demokratska partija socijalista se vratila u opoziciju, izašla iz parlamenta, pa izgubila Podgoricu i 80 odsto opština, a na kraju ubjedljivo smo zajednički pobijedili i šefa bivšeg režima Mila Đukanovića”, kazao je Bečić.

On je, kako je saopšteno iz Demokrata, naglasio da samo posmatranje u budućnost obećava i garantuje uspješnu i slobodnu državu.

“Jedini način da Crna Gora bude vječna jeste da mladost Bijelog Polja vratimo, mafiju pošaljemo onamo gdje joj je mjesto, iza rešetaka, a da radnicima vratimo dostojanstvo koje im i pripada”, rekao je Bečić.

On je poručio da više neće dozvoliti da jedna partija vlada sama, “pa makar se zvala Demokrate ili URA”.

“Samo podjela vlasti i odgovornosti znači uspješnu i slobodnu državu, jer zagledani u budućnost nikada više nećemo dozvoliti da nam se ponavlja ružna prošlost”, rekao je Bečić.

Lider GP URA Dritan Abazović podsjetio je da se u prethodnom periodu u Bijelom Polju ulagalo u zdravstvo, ali da se mora raditi na daljem jačanju infrastrukture.

“Bijelo Polje mora biti povezano sa Mojkovcem i Kolašinom, putem žičare. Moramo iskoristiti potencijale Đalovića pećine, izgraditi solarnu elektranu u Bijelom Polju. Sve su to zadaci 44. vlade”, kazao je Abazović.

Abazović je istakao da jedino koalicija ”Hrabro se broji!” može da izađe na kraj sa mafijom koja je, kako je rekao, vladala Crnom Gorom do 30. avgusta.

Završetak tog procesa, prema njegovim riječima, značiće i povećanje zarada, penzija, kao i svih socijalnih primanja.

Abazović je kazao da se u prethodnom periodu nije dovoljno ulagalo u Bijelo Polje, ali da koalicija “Hrabro se broji!” ima jasnu strategiju kako da u narednom periodu razvija sjever države i kako da ispuni sve zadatke predviđene evropskom agendom.

Kako je rekao, pripremiće Crnu Goru za ulazak u Evropsku uniju.

“Naš cilj je da širimo ideju građanske, evropske i ekološke Crne Gore i Bijelo Polje u tome mora imati važnu ulogu. Učinimo ovu zemlju na ponos svakoga, bez obzira na etničku, vjersku ili nacionalnu pripadnost“, rekao je Abazović.

