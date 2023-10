Bečić: Odlučujući glas za izbor vlade ne može doći sa liste DPS-a

Podgorica, (MINA) – Uspješno formiranje nove vlade i konstituisanje Skupštine je prioritet za Demokratsku Crnu Goru, rekao je lider te stranke Aleksa Bečić dodajući da odlučujući glas za to ne može doći sa liste koju je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS).

Bečić je rekao da napredak države zavisi od čvrstoće i integriteta institucija.

Prema njegovim riječima, istinski integritet institucija mogu oblikovati samo oni koji su neumorno radili na njihovom jačanju, koji imaju čistu prošlost, koji ne okreću leđa principima i ne tolerišu korupciju unutar svojih redova.

On je rekao da s indignacijom odbacuje bilo kakve neosnovane tvrdnje prezentovane u medijima pod uticajem ekstremnih političkih frakcija oba politička pola.

„Naša dosljednost i odanost demokratskim principima je nepromijenjena. Lažne vijesti, spinovi, nedozvoljeni uticaji, moraju postati prošlost Crne Gore“, naveo je Bečić.

On je rekao da je ključna vrijednost svake vlasti karakter i dosljednost ljudi koji je oblikuju.

„Vlada koju bi oblikovali članovi naše partije biće utemeljena na principima koji nas vode od osnivanja Demokrata“, rekao je Bečić.

On je dodao da je njihova vizija evropski orjentisana vlada koja čvrsto stoji uz sve svoje saveznike, jača evroatlantsko partnerstvo i dosljedno ispunjava sve međunarodne obaveze.

Bečić je kazao da nikada i nikom neće oprostiti nepravdu učinjenu građanima – progon neistomišljenika, vjernika, slobodnih građana, nezakonita praćenja, prisluškivanja, hapšenja, mafijašku okupaciju Crne Gore i njenih institucija, na desetine hiljada diskriminisanih radnika i nevinih građana, ekonomsko, pravno i moralno urušavanje države.

„Nikada im neću oprostiti Duška Jovanovića, Slavoljuba Šćekića, slobodne novinare i mnoge druge hrabre sinove i kćeri Crne Gore koji su dali svoje živote braneći čast i integritet naše domovine. Njihova žrtva nas obavezuje da budemo čuvari pravde, slobode i demokratije“, kazao je Bečić.

On je rekao da neće dozvoliti da budućnost države bude pisana rukama onih koji zatvaraju oči pred nepravdom i zločinima.

„Neka niko ne očekuje kompromise na štetu građana i državnog integriteta Crne Gore“, poručio je Bečić.

On je pozvao na slogu i dogovor „kolega koje u javnosti šalju različite političke poruke“.

Bečić je podsjetio na, kako je rekao, jasan i nedvosmislen stav, uklesan u kongresnim dokumentima i odlukama Demokrata koji se tiče odnosa prema izbornoj listi Demokratske partije socijalista (DPS).

“Odlučujući glas za izbor nove vlasti ne može doći sa liste koju je predvodio DPS i njen predsjednik, bez obzira na tehničke odluke ko će biti u kom klubu poslanika”, poručio je Bečić.

On je upitao da li treba da tu rečenicu ponovi bezbroj puta „kako bi bila jasna svim građanima i svim političkim subjektima“.

