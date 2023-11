Bečić: Nema sigurne luke za one koji krše zakon

Podgorica, (MINA) – Hapšenja osumnjičenih za kriminal i korupciju jasna su poruka da nema sigurne luke za one koji se odvaže da krše zakon, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

On je kazao da javnost u posljednjih 15 dana svjedoči seriji odlučnih akcija koje su rezultirale hapšenjem više osoba osumnjičenih za ozbiljne kriminalne i korupcionaške aktivnosti u Crnoj Gori.

„Ova hapšenja su, ne samo pokazatelj naše odlučnosti, već i jasna poruka svima koji se odvaže kršiti zakon: nema sigurne luke za one koji izaberu put kriminala i korupcije. Naša posvećenost je beskompromisna i nepokolebljiva“, istakao je Bečić.

On je rekao da je, bez obzira na teško nasleđe, kompromitaciju, kadrovske deficite i brojne probleme, ponosan na profesionalizam i odlučnost brojnih pripadnika bezbjednosnijh službi i drugih nadležnih državnih organa.

Bečić je čestitao pripadnicima policije, Specijalnog policijskog odeljenja, SDT-a i nadležnih tužilaštava na ostvarenim rezultatima koje, kako je naveo, pokazuju da iskren zajednički partnerski rad garantuje da državu niko više neće ponižavati i da učinioci krivičnih djela i mafijaške strukture nikada više neće biti nad vladavinom prava.

„Mafiji poručujem: vaši dani slobode su odbrojani. Naša posvećenost je snažna, i nećemo prezati od upotrebe svih zakonom dozvoljenih sredstava i resursa kako bismo vas privedli pravdi“, istakao je Bečić.

Prema njegovim riječima, svako ko je prekršio zakon mora znati da će se suočiti s njegovom punom težinom.

Bečić je istakao da nema više skrivanja i tolerancije.

„Građanima Crne Gore poručujem: vaša sigurnost i život dostojan čovjeka su naš najviši prioritet. Ova Vlada stoji uz vas i radi posvećeno kako bi osigurala da se pravda ne samo izgovara, već i sprovodi. Mi smo vaš štit protiv kriminalnih elemenata koji pokušavaju da naruše temelje našeg društva“, naveo je Bečić.

On je obećao da će Vlada svakog dana raditi na tome da Crna Gora postane bezbjednije mjesto za sve njene građane.

„Mi nećemo stati dok svaki kvadrat naše zemlje ne bude oslobođen od kriminala i korupcije. Ovo je naša zajednička bitka, bitka za bolju i sigurniju budućnost Crne Gore, i zajedno ćemo dobiti“, zaključuje se u saopštenju Bečića.

