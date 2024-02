Bečić: NATO će ulaskom Švedske postati još respektabilniji

Podgorica, (MINA) – NATO će ulaskom Švedske postati još respektabilnija alijansa od 32 članice, a Crna Gora postati bezbjednije i sigurnije mjesto za život, ocijenio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

On je pozdravio odluku mađarskog parlamenta o ratifikaciji švedske kandidature o pristupanju NATO-u.

„Upućujem iskrene čestitke našim švedskim prijateljima i, od danas već i izvjesno, partnerima u okviru Sjevernoatlantskog saveza“, naveo je Bečić u saopštenju.

On smatra da će ulaskom Švedske NATO postati respektabilnija alijansa.

„Formalnim finalizovanjem ovog procesa, koje se očekuje u kratkom periodu pred nama, a koji je priveden kraju današnjim prevazilaženjem i ovog izazova, NATO će postati još respektabilnija alijansa od 32 članice, čime će i Crna Gora postati bezbjednije i sigurnije mjesto za život“, rekao je Bečić.

