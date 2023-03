Bečić: Narod Crne Gore zna čija djela su časna

Podgorica, (MINA) – Narod Crne Gore će 19. marta da postavi sve na svoje mjesto jer, bez obzira na sve pokušaje diskreditacije, zna čija su djela časna u politici i u životu, rekao je predsjednički kandidat Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Kako su saopštile Demokrate, Bečić je u okviru svoje predsjedničke kampanje “Put časti” posjetio Budvu.

“Kada sam danas kročio na tlo Budve, prisjetio sam se svih onih borbi i političkih bitaka koje smo zajednički vodili protiv tridesetogodišnjeg režima”, rekao je Bečić.

On je kazao da se prisjetio 2016. godine i zajedničke pobjede, kada su upravo Budvani pokazali šta znači čast “u odnosu na kriminogenu vlast koja ih tada nije mogla poraziti”.

“Udarila je tada budvanska hobotnica na “zid časti” koji ste upravo vi gradili i vašim hrabrim zalaganjem izgradili”, rekao je Bečić.

On je dodao da se prisjetio i 2020. godine koja je najavila, prema njegovim riječima, konačan slom bivšeg režima i koja je bila uvod u istorijsku pobjedu 30. avgusta.

Kako je Bečić kazao, red je da u Budvi taj proces doživi svoje finale.

Prema njegoivm riječima, Budva je oduvijek bila grad hrabrih i odlučnih ljudi koji žele da od svoje domovine naprave demokratsko društvo i zemlju u kojoj su svi dobrodošli.

“Jer upravo je Budva takav grad. I upravo ste vi Budvani takvi ljudi. Zato čvrsto vjerujem da ćete tu vašu odlučnost, hrabrost i čast pokazati i ovom prilikom”, uvjeren je Bečić.

On je kazao da je čast narodu Crne Gore najveća svetinja.

“Kada nam udare na čast i vrijednosti koje su nas stvarale, narod Crne Gore im više ne prašta. Zato ćete vi 19. marta da postavite sve na svoje mjesto jer narod, bez obzira na sve pokušaje diskreditacije, zna čija su djela časna i u politici i u životu”, kazao je Bečić.

Bečić je rekao da oni odlično znaju da u politiku nije ušao da bih uvećavao svoje bogastvo.

“Već da budem sluga ovom narodu i da budem neko ko će pružiti doprinos da ovo društvo bude bolje. Kao i vi koji ste donijeli pobjedu 30. avgusta, slobodan sam čovjek, a kad imate slobodu, niko ne može da vas ucijeni”,

On je rekao da kada imaju odlučnost da tu slobodu uzmu u svoje ruke, niko ih ne može zaustaviti.

“Ja tu odlučnost vidim u vama i pobjeda koja se desi 19. marta biće zalog budućim generacijama da našu državu gradimo na temeljima časnog i poštenog postupanja i da nam se više nikad ne ponovi da državom upravljaju u korist svojih interesa već da državom upravljamo u korist društva”, naglasio je Bečić.

