Bečić: Izvjesno da će Marković biti VDT

Podgorica, (MINA) – Izbor pravnika Milorada Markovića za vrhovnog državnog tužioca je izvjestan, ocijenio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je u intervjuu Televiziji Vijesti poručio da su u narednim sedmicama izvjesne promjene na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave policije, ali sa druge strane ne vidi takav epilog u slučaju šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića, kao ni direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića.

Na pitanje da li smatra da je izvjestan izbor Markovića za vrhovnog državnog tužioca, Bečić je odgovorio potvrdno.

„Ako imamo u vidu javno saopštene stavove mnogih poslaničkih klubova, koji na bilo koji način, u moralnom i profesionalnom smislu, ne osporavaju Markovića, čini mi se da je taj izbor izvjestan“, naveo je Bečić.

On je rekao da će poslanički klub Demokrata u drugom krugu podržati Markovića.

Na taj način, kako je kazao, poslaće se snažna poruka u susret očekivanoj međuvladinoj konferenciji i prije evropskih izbora dobiti i u formalnom smislu priznanje i pozitivan signal iz Brisela.

„I krenuti da se pripremamo za zatvaranje velikog broja pregovaraćkih poglavlja, koje bi se aktuelizovalo sa početkom mandata nove Komisije, odnosno početkom jeseni, a što bi u konačnom Crnu Goru katapultiralo ka evropskom putu“, naveo je Bečić.

Upitan kada se može očekivati rekonstrukcija Vlade, on je kazao da je sporazumom definisano da će se ona, na način kako je predviđeno i detaljno razrađeno, realizovati najkasnije sa usvajanjem budžeta za narednu godinu.

„Svakako, to pitanje i detaljno razrađivanje tog pitanja je u nadležnosti konstituenata i potpisnika sporazuma i u konačnom predsjednika Vlade, jer on formalno-pravno, saglasno Ustavu, predlaže rekonstrukciju Vlade, odnosno promjene u svom kabinetu”, rekao je Bečić.

Na pitanje hoće li to podržati, ako to bude ranije, do polovine godine, on je odgovorio da je sve stvar dogovora.

Upitan da li je to pitanje do sada otvarano, Bečić je rekao da se na sastancima kojima je prisustvovao na liderskom nivou nije otvaralo, ili aktuelnizovalo to pitanje.

Na pitanje da li na Vladi ima konsenzusa da direktor policije Zoran Brđanin bude smijenjen, on je odgovorio da očekuje da to bude logičan epilog.

Bečić je, odgovarajući na pitanje zašto Vlada još nije razmatrala inicijativu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića koji je predložio Vladi da smijeni Brđanina, rekao da je Šaranović učinio ono što je obećao crnogorskoj javnosti.

Kako je kazao, nakon što nadležne Vladine komisije razmotre to pitanje i upute ga Vladi, ona će svakako razmatrati i odlučivati o tom pitanju.

„A sa druge strane, imajući u vidu neku dosadašnju praksu, kako sam razumio, i stanovišta Vlade i komisija unutar Vlade, praksa je negdje da se iskristališe i drugi korak koji prati određeno razrješenje, a to je imenovanje vršioca dužnosti, u konkretnom slučaju direktora Uprave policije“, naveo je Bečić.

On je dodao da je siguran da je Šaranović spreman da predloži više kredibilnih imena.

„Za očekivati je da se, nakon konsultacija između ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Vlade, iskristališe i ono što će biti konačan predlog ministra unutrašnjih poslova ka Vladi“, kazao je Bečić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je saglasan da su na pozicijama šefa SPO i direktora ANB-a potrebne promjene, rekao da u potpunosti dijeli mišljenje glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića.

„On je saopštio, sa čime se ja potpuno slažem, da njemu pripada dominantno pravo odlučivanja, to mu je i Zakon dao za pravo, u dijelu izbora šefa SPO, a vidite da svjedočimo i po rezultatima i svakodnevnim akcijama, veoma uspješnoj saradnji šefa SPO i GST-a“, dodao je Bečić.

On je kazao da ima veoma profesionalnu, korektnu saradnju sa direktorom ANB-a.

„Po Zakonu o ANB-u, direktora Agencije ili potencijalno njegovo razrješenje predlaže predsjednik Vlade i ja do ovog trenutka nijesam na bilo koji način svjedočio nekoj inicijativi koja bi išla u pravcu razrješenja direktora ANB-a“, rekao je Bečić.

On je, odgovarajući na pitanje da li Vlada sprema predloge ambasadora i kada se oni mogu očekivati, naveo da je to vrlo osjetljiv proces.

„Zahtijeva ponekad i višemjesečnu analizu, kako bi, uz poštovanje kriterijuma, došli do najkvalitetnijih kadrovskih rješenja na način koji nas obavezuje Zakon – da imamo maksimalno 30 odsto političkih imenovanja i 70 odsto karijernih diplomata“, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, ministar vanjskih poslova Filip Ivanović sa dužnom pažnjom i veoma kvalitetno pristupa rješavanju tog problema.

„Siguran sam i znam iz komunikacije da sprovodi i realizuje komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama. Svakako radi se u periodu od nekoliko mjeseci, vjerovatno u nekom slučaju prije u nekom malo kasnije“, naveo je Bečić.

