Beba izvučena iz Morače, traga se za ženskom osobom

Podgorica, (MINA) – Policija traga za ženskom osobom (62) koja je sa bebom primijećena u Morači, ispod mosta Blaža Jovanovića u centru Podgorice.

Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije kazali su agenciji MINA da je beba izvučena iz rijeke i upućena u Klinički centar Crne Gore, na pružanje medicinske pomoći.

Kako su naveli, dežurnoj službi Odjeljena bezbjednosti Podgorica je oko 11 sati i 20 minuta prijavljeno da je u vodi primijećena žena sa djetetom.

Dijete su spasili građani, dok se za ženom traga.

