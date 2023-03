AZLP da utvrdi da li je bilo zloupotrebe potpisa

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas urgencije Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) u vezi sa inicijativama za nadzor i utvrđivanje zakonitosti prikupljanja potpisa podrške kandidaturama svih predsjedničkih kandidata.

Iz te navladine organizacije (NVO) su podsjetili da je tim inicijativama traženo od AZLP da utvrdi da li su potpisi podrške, neophodni za potvrđivanje kandidature, prikupljani i obrađivani shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, koji za tu kategoriju ličnih podataka predviđa posebna pravila i procedure.

“Imajući u vidu tradicionalnu rasprostranjenost zloupotrebe ličnih podataka uoči izbora, a sve u cilju ispunjenja uslova za potvrđivanje listi ili kandidatura, vjerujemo kako je ovaj put neophodna efikasna reakcija AZLP, koju moraju pratiti i shodni postupci tužilaštva”, naveli su iz CGO.

Oni su pozvali medije, NVO, međunarodne institucije i organizacije, ali i druge odgovorne subjekte u Crnoj Gori, da se zainteresuju oko tog pitanja.

“Koje uporno baca sjenku na regularnost izbornog procesa u Crnoj Gori, a ostaje ispod radara”, dodaje se u saopštenju.

