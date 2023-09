Autobus sletio sa puta, više povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – Više osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica, kada je autobus sletio sa kolovoza, saopšteno je iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz Uprave policije su na Tviteru /Twitter/ naveli da je sa puta sletio autobus nikšičkog preduzeća “Papović”.

“Sve sve raspoložive jedinice policije su na licu mjesta, kao i službe Hitne medicinske pomoći i Direktorata za vanredne situacije”, rekli su iz policije.

