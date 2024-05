Atlantski savez poziva na posvećenost spoljnoj politici EU i evropskim principima

Podgorica, (MINA) – Atlantski savez Crne Gore (ASCG) pozvao je na čvrstu posvećenost vanjskoj politici Evropske unije (EU) i evropskim principima na kojima Crna Gora gradi svoju vanjsku i unutrašnju politiku od sticanja nezavisnosti, kako bi se zadržao fokus na završetku procesa evropskih integracija.

Iz Atlantskog saveza su kazali da se, obilježavanjem Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, širom starog kontinenta promoviše vizionarski i slobodarski duh koji spaja Evropljane.

“Prevazilazeći granice i povezujući nas u demokratiji, raznolikosti i solidarnosti – temeljima na kojima počiva budućnost Crne Gore i EU”, dodaje se u saopštenju ASCG.

Kako se navodi, taj značajni datum podsjeća na napredak koji je ostvaren kroz jačanje veza sa EU, kao i na izazove sa kojima se Crna Gora suočava na evropskom putu.

“U duhu Dana Evrope, ASCG poziva na čvrstu posvećenost vanjskoj politici EU i evropskim principima na kojima naša zemlja gradi svoju vanjsku i unutrašnju politiku od sticanja nezavisnosti, kako bi se zadržao fokus na završetku procesa evropskih integracija, kao jednog od ključnih političkih ciljeva naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Atlantski savez, kako se navodi, već gotovo dvije decenije promoviše evropske i transatlantske vrijednosti.

“I kroz partnerski odnos sa EU i zemljama članicama radimo na unapređivanju bezbjednosnog okvira u našoj zemlji, neophodnog za stvaranje sigurnog okruženja za sve naše građane i ekonomske konkurentnosti naše zemlje”, kazali su iz te organizacije.

Iz ASCG su poručili da ostvarenje vizije evropske budućnosti, koja obuhvata prosperitet, stabilnost i napredak za sve narode kontinenta, podrazumijeva zajednički doprinos svih na jačanju demokratskih institucija, promociji ljudskih prava i jednakosti, ali i regionalne i međunarodne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS