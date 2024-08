ASK: Usvojeni novi Poslovnik o radu i Etički kodeks

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) usvojio je novi Poslovnik o radu tog tijela, kao i Etički kodeks zaposlenih u ASK-u.

Kako je saopšteno iz ASK-a, dva dokumenta su usvojena na današnjoj elekotronskoj sjednici Savjeta.

“Savjet ASK je na današnjoj elektronskoj sjednici jednoglasno usvojio Poslovnik o radu Savjeta ASK-a i Etički kodeks zaposlenih u ASK-u”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Poslovnik i Etički kodeks usklađeni su sa Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je stupio na snagu 12. juna.

