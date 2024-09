ASK da ispita potencijalne slučajeve zloupotreba za potrebe kampanje

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Agenciju za sprečavanje (ASK) da ispita sve potencijalne slučajeve zloupotreba za potrebe kampanje za lokalne izbore u Podgorici.

Iz te nevladine organizacije naveli su da veliki broj javnih funkcionera i zaposlenih u javnoj administraciji učestvuje u kampanji i koristi javne resurse.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da se kampanja za podgoričke izbore nastavlja kroz zloupotrebu javnih resursa i funkcija i besprizornu zloupotreba svih institucionalnih kapaciteta za promociju izbornih lista.

„Za razliku od prethodnih sedmica, sada imamo i prve zvanično utvrđene uzurpatore državnih resursa zarad sticanja prednosti na izborima, to je Glavni grad i njegova aktuelna gradonačelnica“, kazala je Kovačević.

Ona je navela da građani i građanke Podgorice, ali i cijele Crne Gore, “žive sedmicu iz snova, u kojoj su riješeni svi njihovi problemi”.

„Funkcionerska kampanja se, po definiciji, sastoji od događaja i kvazidogađaja koji nijesu morali da se dese u predizbornom periodu, ali su se desili upravo zato jer se javne funkcije i javni resursi podređuju izbornom rezultatu“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da se dilema o tome je li nešto redovna aktivnost, ili funkcionerska kampanja otklanja kroz nekoliko kontrolnih pitanja.

„Poput toga je li bilo neophodno da se ta aktivnost desi baš sad, je li se to isto moglo uraditi poslije izbora, hoće li ta aktivnost uopšte biti relevantna za par mjeseci, je li se ta aktivnost mogla realizovati i bez prisustva javnog funkcionera koji ima interes na izborima“, rekla je Kovačević.

Ona je navela da pukom slučajnošću, baš u sedmici pred izbore, ministri obilaze otpravnike poslova koji obećavaju goleme investicije, otvaraju laboratorije po školama, svečano obilježavaju upis studenata.

„Iznenada i bez najave, nakon potpuno netransparentnog procesa pripreme, potpisuju se međuvladini ugovori koji najavljuju nove hidroelektrane“, dodala je Kovačević.

Ona je navela da ne brine Vlada samo o energetskim resursima nego i o energetskoj efikasnosti.

„Pa je pred izbore potpisan i ugovor za rekonstrukciju Kliničko-bolničkog centra i bolnica na Cetinju i Bijelom Polju, u cilju unapređenje energetske efikasnosti ovih objekata“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da je sedmica pred izbore iskorišćena i za promociju Reformske agende Crne Gore, koja je uslov za dodjelu finansijske podrške u okviru Plana rasta Evropske unije.

Ta Reformska agenda, kako je dodala, po već standardnoj praksi aktuelne Vlade, nije prošla proces javnih konsultacija i javne rasprave.

„Vrhunac žanra je dosegnut kroz fikciju o izgradnji čitavog grada na Veljem brdu, sa obećanjima koja su u suprotnosti sa važećim planovima, propisima, ali i geografijom, matematikom i bazičnom logikom“, kazala je Kovačević.

Prema njenim riječima, obećanje da će se prvi građani useliti u novi grad 2026. godine, ostaće zabilježeno kao „vrhunac političkog licemjerstva Vlade“ u ovoj izbornoj kampanji.

Kovačević je rekla da ni predsjednik države nije ostao imun na tu euforiju.

„Nakon što je u ime jedne liste uložio najvredniji javni resurs kojim upravlja – funkciju predsjednika, odlučio se i za ustupanje manje vrijednih resursa, pa je tako promo spot snimio u svim kabinetu, vlasništvu svih građana ove države“, kazala je Kovačević.

Ona je rekla da ne treba da bude zabune oko toga da li se pojavio kao predsjednik građana ili nosilac jedne liste, jer spot nije objavljen na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika, već na YouTube kanalu liste Za bolju Podgoricu, i kao plaćeni politički marketing potpisan nazivom te liste.

Kovačević je podsjetila da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja zabranjuje korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, javnih ustanova, državnih fondova i kompanija čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje, ukoliko se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima u izbornom procesu.

Ona ja navela da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se za predstavljanje izbornih lista ne može koristiti imovina državnih organa, javnih preduzeća, javnih ustanova i fondova, jedinica lokalne samouprave, niti kompanija u kojima država ima vlasnički udio.

Kovačević je pozvala ASK da ispita sve potencijalne slučajeve zloupotreba za potrebe kampanje budući da, kako je navela, veliki broj javnih funkcionera i zaposlenih u javnoj administraciji učestvuje u kampanji i koristi javne resurse.

„U ovoj kampanji je više nego očigledno da veliki broj funkcionera i zaposlenih u javnoj administraciji radi za partije u toku radnog vremena“, rekla je Kovačević.

Ona je ukazala da je Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano da je zabranjeno angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje javnim funkcionerima, izuzev poslanicima i odbornicima, i zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima.

Kovačević je navela da su brojni državni i lokalni javni funkcioneri učestvovali u aktivnostima kampanje u toku radnog vremena, koje je od sedam do 15 sati.

Mnoge od tih aktivnosti, kako je navela, zabilježene su kamerama, a jedan od ilustrativnih primjera je sučeljavanje nosilaca lista na Radio-televiziji Crne Gore koje je snimano u toku radnog vremena.

„Nadamo se i da ASK vidi ove očigledne i lako dokazive pojave i pozivamo ih da hitno reaguje i sankcioniše prekršitelje zakona“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da ni ova kampanja nije mogla proći bez navoda o pritiscima na birače, dodajući da je Stranka evropskog progresa (SEP) obavijestila javnost da su njihovi članovi i simpatizeri izloženi pritiscima da promijene političko opredjeljenje.

„CDT najoštrije osuđuje bilo kakve pokušaje vršenja nedozvoljenog uticaja na birače“, navela je Kovačević.

Ona je pozvala SEP da taj slučaj sa pripadajućim dokazima uputi tužilaštvu, koje hitno treba da pokrene odgovarajuće procedure i provjeri ima li u ovim radnjama elemenata povrede slobode opredjeljenja pri glasanju, kako je definiše član 186 Krivičnog zakonika Crne Gore.

„On propisuje da ko silom ili prijetnjom prinudi drugog, ili na drugi protivpravan način na njega utiče da na izborima vrši ili ne vrši pravo glasanja, ili da glasa za ili protiv određenog kandidata, izborne liste odnosno predloga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine“, podsjetila je Kovačević.

Ona je poručila da je od ključnog značaja da državne institucije brane pravo građana da glasaju slobodno.

