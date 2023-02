Anđušić: Damjanoviću se svidjelo da zloupotrebljava funkciju

Podgorica, (MINA) – Odlazećem ministru finansija Aleksandru Damjanoviću svidjelo se da zloupotrebljava funkciju, pa bi htio da vlada u neograničenom trajanju, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Damjanović je, u intervjuu za Glas Amerike, kazao da ne očekuje da će u Crnoj Gori ove godine biti održani vanredni parlamentarni izbori.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić rekao je da je izjava Damjanovića dijametralno suprotna volji građana koji nedvosmisleno ne podržavaju vladu kojoj je u parlamentu izglasano nepovjerenje, kao i svim preporukama međunarodnih partnera da je neophodno da se, nakon što dođe do funkcionalnog Ustavnog suda, što hitnije održe vanredni parlamentarni izbori.

„Naime, on se zalaže da ova vlada u tehničkom mandatu nastavi sa svojim devastirajućim radom sve do roka za redovno održavanje parlamentarnih izbora, to jest do sredine 2024. godine“, naveo je Anđušić u reagovanju.

Kako je kazao, takav stav ne dolazi iz želje da se dalje doprinosi razvoju i napretku Crne Gore, jer dosadašnji učinak aktuelne vlade potvrđuje užasne rezultate.

„Već on proizilazi iz nesuvisle gladi da se, zloupotrebom funkcija, vlada protivno interesima Crne Gore“, dodao je Anđušić.

On je poručio Damjanoviću „i svim ostalim njegovim kolegama uzurpatorima vlasti da htjeli oni to ili ne, od volje birača pobjeći ne mogu“.

„Upravo glas građana na predstojećim predsjedničkim izborima, na kojima će pobijediti kandidat DPS-a, biće potvrda i svojevrsan iskaz građana da je došlo vrijeme da se zaustavi urušavanje naše države i započne njen povratak na evropski put“, zaključio je Anđušić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS